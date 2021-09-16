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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования В Тирасполе было горько: не донецкий «Шахтер» проиграл не молдавскому «Шерифу»
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В Тирасполе было горько: не донецкий «Шахтер» проиграл не молдавскому «Шерифу»

Вернидуб огорчил своих. Шахтер в Тирасполе проиграл Шерифу

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Горняки неудачно стартовали в групповом этапе Лиги Чемпионов, пропустив два гола от молдавского "Шерифа". На 16 и 62 минуте матча "Шериф" дважды огорчил дончан. В ответ "Шахтер" так и не сумел распечатать ворота тираспольской команды. В итоге, по окончании первого тура "Динамо" после вчерашней ничьей закрепилось на второй строчке в своей группе, а вот дончане стали аутсайдером после поражения. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на спортивный сайт "Sport.ua".

В Тирасполе было горько: не донецкий «Шахтер» проиграл не молдавскому «Шерифу»

Шериф-Шахтер Фото: ua-football.com

Происходящее на поле в Тирасполе, моменты, голы, желтые карточки – это все очень важно, но вот, как обращает внимание на своей странице в Facebook обозреватель, блогер, политический эксперт Владимир Горбач, куда важнее, кто же создавал все это. Вчера Украина не получила зачетные очки в рейтинг УЕФА. Вроде бы донецкий "Шахтер" уступил молдавскому "Шерифу" со счетом 0:2. Так пишут все СМИ. Но, если задуматься, то причем здесь Украина или Молдова? За "Шериф" не играл ни один молдаванин. И это уже традиция. Тренер – украинец Юрий Вернидуб.

Владимир Горбач отмечает, за "Шахтер" в стартовом составе в еврокубках в очередной раз вышли только два украинца – вратарь Пятов и защитник Матвиенко. Тренер – итальянец. Под конец еще вышел на поле Мудрик, что подпитало интерес к игре, но ненадолго. Традициям поддерживать украинские команды в еврокубках приходит конец.

Читайте на портале "Комментарии" — судья отобрал победу у киевского "Динамо" на последних минутах матча. Столичный клуб под конец матча все-таки додал португальцев, но удача была на стороне "Бенфики". Судья посчитал, что гол украинцами был забит вне игры.


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Источник: https://sport.ua/news/554105-vernidub-ogorchil-svoih-shahter-v-tiraspole-proigral-sherifu
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