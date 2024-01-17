В РФ отреагировали на поступок спортсменов, которые были на службе в Росгвардии, но сбежали в США

Глава российской Федерации лыжных гонок (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжной гонке Елена Вяльбе дала комментарий о бегстве фехтовальщиков из РФ в Соединенные Штаты Фехтовальщики были на службе в Росгвардии, поэтому в отношении них в России возбудили уголовные дела, оценивая их.

Елена Вяльбе (фото из открытых источников)

Комментарий по этой ситуации Елены Вяльбе обнародовал Р-Спорт . Олимпийская чемпионка называет этих спортсменов "изменниками" и "дураками".

"Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это не надолго.

Даже если что-то для них сделают, это не означает, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена – это государство. Позорно бежать, просто дураки.

Я понимаю любого спортсмена, как им тяжело во всей этой ситуации. Но нужно любую ситуацию с честью и достоинством принимать.

Надо понимать, что именно здесь мы живем и будем жить. Мы должны миллионам людей в глаза смотреть и быть примером не только на лыжне, но и в поступках. Мы должны быть патриотами”, – отметила Вяльбе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России объявили в розыск титулованных спортсменов . В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что объявили в розыск по уголовной статье знаменитых супругов – фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду.

Официальная причина розыска, что упоминавшиеся титулованные спортсмены не могли продолжать проживать в России и уехали в Соединенные Штаты. В сообщении о розыске на сайте министерства не называется номер статьи, по которой начались поиски супругов фехтовальщиков, информируют российские СМИ.

