В МОК выступили с громким заявлением о допуске на зимнюю Олимпиаду спортсменов из Беларуси и РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в мировые федерации зимних видов спорта с просьбой разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, что позволит им квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду в следующем году. Об этом сообщает шведское издание SVT Sport, ссылаясь на источники в Международном союзе биатлонистов.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в нескольких международных турнирах зимних видов спорта, включая Кубок мира по биатлону, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Они также были исключены из Международной федерации хоккея. Теперь российские и белорусские спортсмены могут получить шанс выступить на зимних Олимпийских играх 2026, если международные федерации согласятся на предложения МОК.

SVT Sport сообщает, что на летней Олимпиаде в Париже 2024 15 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом. МОК планирует реализовать аналогичную схему для Зимней Олимпиады 2026, однако для этого спортсменам нужно будет пройти квалификацию через международные спортивные организации.

"МОК прямо заявляет, что хочет найти способ, чтобы нейтральные спортсмены смогли поучаствовать в зимних Олимпийских играх. Они надеются, что в скором времени эта возможность появится и эти спортсмены смогут квалифицироваться к следующему сезону", — сообщил один из источников.

Однако некоторые спортивные организации не намерены соглашаться с требованиями МОК.

"В настоящее время Россия и Беларусь остаются приостановленными членами, поэтому этот вопрос не стоит в повестке дня", — сказал президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.

Представитель МОК в письменном комментарии отметил, что опыт участия нейтральных спортсменов на летней Олимпиаде 2024 был успешным и что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2026 будет принято позже.

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