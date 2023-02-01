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В МОК определились с участием в Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси

В МОК заявили, что будут придерживаться санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси

сегодня, 09:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу МОК в Twitter.

В МОК определились с участием в Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси

Официальный олимпийский флаг. Фото: GETTY IMAGES

"Санкции против России и Беларуси, а также их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно утверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года", — подчеркнули в организации.

При этом в МОК пояснили, что согласно этим санкциям, будут существовать следующие запреты: в России и Беларуси не могут проходить международные спортивные события, организуемые или поддерживаемые олимпийскими комитетами.

Также спортсмены РФ и Беларуси не могут использовать свои гимны, флаги, цвета или какие-либо другие символы стран. Представители правительств двух стран не могут принимать участие в мероприятиях, которые проходят под эгидой МОК. 

Это заявление МОК стало реакцией на слова президента НОК России Станислава Познякова о том, что российские спортсмены очень плодотворно готовились и имеют право участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.                                                                                              

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Источник: https://twitter.com/iocmedia/status/1620496195323064320
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