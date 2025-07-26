26 июля на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси начались личные соревнования среди женщин в сабле. Один из самых ярких моментов предыдущего раунда принесли выступления украинских спортсменок, в частности Юлии Бакастовой, одержавшей эмоциональную победу над титулованной представительницей страны-агрессора, допущенной к участию в статусе "нейтральной".

Бакастова побеждает двукратную олимпийскую чемпионку

В поединке за выход в основную сетку соревнований (Таблица 64) Бакастова встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой Софией Великой — спортсменкой, имеющей звание майора вооруженных сил РФ. Несмотря на возмущение международного сообщества, его участие в чемпионате было утверждено организаторами. Бакастова, которой необходимо было победить, чтобы продолжить участие в соревнованиях, выиграла сражение со счетом 15:14 — одним решающим ударом на фоне безумного шума поддержки с трибун.

Встреча прошла в очень напряженной атмосфере. Бакастову поддерживала не только украинская команда, но и представители других стран. Маленький зал, где проходил бой, наполнился не уступающими эмоциями финала мужской сабли, который накануне состоялся на главной арене.

Эта победа стала не только спортивным результатом, но и символическим жестом — против допуска спортсменов из России, прямо или косвенно связанных с военной агрессией.

К Бакастовой в основной части турнира присоединились и другие украинки. Дарья Гонцова одержала уверенную победу над Андреа Морос из Венесуэлы со счетом 15:4, а Александра Бондарь напрямую прошла в основную сетку, выиграв пять из шести боев в групповом раунде. Среди ее побед — бой с еще одной нейтральной спортсменкой из России, Александрой Михайловой, завершенный со счетом 5:2.

Таким образом, все четыре представительницы Украины вышли в Таблицу 64, где уже завтра продолжится борьба за награды мирового первенства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что местное СМИ Шотландии назвало Трампа осужденным преступником.