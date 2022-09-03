Прыгунка в высоту Ярослава Магучих покорила Брюссель, повторив рекорд Украины



















Украинка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту в Брюсселе. Ярослава повторила рекорд Украины в 1995 году, показала лучший результат сезона в мире. Ей подчинилась высота 2.05 м, сообщают "Комментарии" со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет .

Ярослава Магучих

"Обеспечив себе первое место на высоте 1.97 м, подопечная Татьяны Степановой не остановилась на достигнутом и взяла 2.05 м, что стало ее personal best, лучшим результатом сезона в мире и повторением рекорда Украины, который с 1995 года принадлежит Инге Бабаковой!" – говорится в сообщении НОК.

"Взяв" отметку в 2.05 м., Магучих попыталась прыгнуть на 2.10 м., но преодолеть эту высоту ей не удалось.









К слову, в рамках "Бриллиантовой лиги" — 2022 Ярослава Магучих побеждает уже в четвертый раз. Раньше спортсменка покорила Юджин, Рабат и Париж.

Кроме того, в этом году Ярослава выиграла чемпионат Европы в Мюнхене и чемпионат мира в помещении, который принимал Белград. На чемпионате мира в Юджине (США) завоевала серебро.

Всего в наследии 20-летней спортсменки 18 золотых медалей всеукраинских и международных соревнований.

Самое большое спортивное достижение Ярославы – "бронза" Олимпийских игр в Токио. Тогда она "прыгнула" на 2.0 м.

Личный рекорд Магучих – 2.06 м (в помещении).

В августе 2021 года Ярослава Магучих была награждена Орденом княгини Ольги III степени. Президент Владимир Зеленский присвоил ей высокую государственную награду "за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявлены самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины".

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