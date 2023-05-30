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Украинец отказался пожимать руку иранскому спортсмену

Инцидент произошел во время награждения, по итогам соревнований в ЮАР

30 мая 2023, 23:50
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Автор:

Константин Куликов

Украинский спортсмен отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира по классическому жиму лежа в ЮАР. Об этом сообщают "Комментарии".

Украинец отказался пожимать руку иранскому спортсмену

Момент награждения: иранец - справа

Это произошло во время церемонии вручения медалей. Винницкий пауэрлифтер Иван Чупринко не пожал руку Амиру Резе Месфорушу из Ирана.


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На видео с награждения видно, как иранец дважды протягивает руку украинцу, но он два раза отказывается пожать руку представителю страны, которая поставляет РФ дроны для убийства украинских сограждан. 

Напомним, что президент Украины Зеленский на днях обратился к иранскому народу, чтобы тот не становился соучастникам кровавой российской войны, которая использует иранские дроны-камикадзе для убийства гражданских украинцев.

"Сегодня, несмотря на то, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем − к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать" — отметил Зеленский.

Тем временем, в Израиле бойкотировали концерты российской певицы, поддерживающей режим Кремля.

А американский генерал рассказал о перспективах вступление Украины в НАТО.

"С точки зрения военного потенциала и военных стандартов Украина более чем способна достичь не только боеспособности НАТО, но и требований для членства в НАТО. Они это продемонстрировали. У них есть еще несколько областей, которые они должны улучшить, чтобы быть полностью совместимыми с НАТО, в военном отношении я не вижу в этом проблемы", — подчеркнул представитель США.



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