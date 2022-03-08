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Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно

Украинские паралимпийцы показали хороший результат на соревнованиях по зимним видам спорта

8 марта 2022, 15:56
Автор:

Козлова Альбіна
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В Китае продолжаются паралимпийские игры. 8 марта украинская сборная завоевала еще девять медалей на четвертый день Паралимпиады-2022. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Фейсбуке.

Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно

Украинцы на Паралимпиаде, фото Facebook

Украинцы завоевали в течение одного соревновательного дня две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые. В первый день украинские спортсмены получили семь олимпийских медалей.

7 марта украинка Оксана Шишкова (класс B2, гайд Андрей Марченко) завоевала золотую медаль и во второй раз стала чемпионкой Паралимпиады-2022. Награда спортсменки стала четвертым золотом для украинской сборной.

Параатлетка из Харькова во время соревнований на Паралимпиаде завоевала золотую медаль в биатлоне, став лучшей на спринтерской дистанции и завоевала золотую медаль в лыжных гонках на самой длинной 15-километровой дистанции.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, медали получили атлеты с нарушениями зрения: золото – Виталий Лукьяненко; серебро – Анатолий Ковалевский и бронза – Дмитрий Суярк.

Медали получили женщины-параатлетки с поражениями опорно-двигательного аппарата: золото – Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронза – Людмила Ляшенко. Три награды украинцы завоевали в разных классах: Оксана Шишкова стала вице-чемпионкой Паралимпийских игр на средней дистанции, серебро получил Григорий Вовчинский, бронзовую медаль — Тарас Радь. Всего украинская сборная завоевала 17 медалей — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

Как сообщал портал, украинские спортсмены продолжают завоевывать медали. Недавно в Катаре на Кубке мира по спортивной гимнастике. Украинские гимнасты завоевали уже шесть медалей.

Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно - фото 2
Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно - фото 3
Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно - фото 4
Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно - фото 5
Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно - фото 6


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Источник: https://www.facebook.com/vgytzait
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