Украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх: что известно

В Китае продолжаются паралимпийские игры. 8 марта украинская сборная завоевала еще девять медалей на четвертый день Паралимпиады-2022. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Фейсбуке. Украинцы на Паралимпиаде, фото Facebook

Украинцы завоевали в течение одного соревновательного дня две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые. В первый день украинские спортсмены получили семь олимпийских медалей.

7 марта украинка Оксана Шишкова (класс B2, гайд Андрей Марченко) завоевала золотую медаль и во второй раз стала чемпионкой Паралимпиады-2022. Награда спортсменки стала четвертым золотом для украинской сборной. Параатлетка из Харькова во время соревнований на Паралимпиаде завоевала золотую медаль в биатлоне, став лучшей на спринтерской дистанции и завоевала золотую медаль в лыжных гонках на самой длинной 15-километровой дистанции. Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, медали получили атлеты с нарушениями зрения: золото – Виталий Лукьяненко; серебро – Анатолий Ковалевский и бронза – Дмитрий Суярк. Медали получили женщины-параатлетки с поражениями опорно-двигательного аппарата: золото – Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронза – Людмила Ляшенко. Три награды украинцы завоевали в разных классах: Оксана Шишкова стала вице-чемпионкой Паралимпийских игр на средней дистанции, серебро получил Григорий Вовчинский, бронзовую медаль — Тарас Радь. Всего украинская сборная завоевала 17 медалей — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.