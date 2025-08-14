logo

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинцы обошли «нейтральных» россиян в боевом самбо
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы обошли «нейтральных» россиян в боевом самбо

Три золота в боевом самбо: украинцы победили «нейтральных» россиян на Всемирных играх 2025

14 августа 2025, 07:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские спортсмены завоевали три золотые медали в соревнованиях по боевому самбо на Всемирных играх 2025 года, одолев в финалах соперников, выступавших в статусе "нейтральных" спортсменов из России.

Украинцы обошли «нейтральных» россиян в боевом самбо

Украинцы добыли золото в боевом самбо

Первым чемпионом стал Андрей Кучеренко, в решающем поединке уверенно победивший Ролана Зиннатова со счетом 6:1. Свой успех он ярко отпраздновал гопаком прямо на ковре.

Второе золото в копилку сборной принес Владислав Руднев. В финале он не оставил шансов Ованесу Абгаряну, завершив сражение со счетом 3:0.

Третью победу одержал Петр Давиденко, который в финале уверенно одолел Абусупьяна Алиханова со счетом 4:1.

Благодаря этим успехам в самбо Украина увеличила свое медальное достижение на Всемирных играх до 26 наград, среди которых уже 11 — золотые.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Видеоплатформа YouTube заблокировала канал Дианы Панченко — бывшей телеведущей пророссийских каналов Виктора Медведчука NewsOne и "Первый независимый". После начала полномасштабной войны в 2022 году она уехала в Россию, откуда активно распространяла антиукраинскую пропаганду.
Панченко регулярно посещала временно оккупированные территории Украины, создавая контент в поддержку российской агрессии. В августе 2023 г. она провела интервью с белорусским диктатором Александром Лукашенко, в котором звучали комплиментарные тезисы в его адрес. Еще в 2023 году Служба безопасности Украины заочно объявила Панченко подозрения в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии России. СНБО ввел против него персональные санкции.



Источник: https://www.facebook.com/100068769045561/posts/pfbid0fdx3E3VqD6Mvo3oE3G9YSMXrVkzncij5ZSpvTiz9qhe8r3ZPRTsq8o9vEwXefogTl/?
