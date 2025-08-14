Украинцы обошли «нейтральных» россиян в боевом самбо

Украинские спортсмены завоевали три золотые медали в соревнованиях по боевому самбо на Всемирных играх 2025 года, одолев в финалах соперников, выступавших в статусе "нейтральных" спортсменов из России.

Украинцы добыли золото в боевом самбо

Первым чемпионом стал Андрей Кучеренко, в решающем поединке уверенно победивший Ролана Зиннатова со счетом 6:1. Свой успех он ярко отпраздновал гопаком прямо на ковре.

Второе золото в копилку сборной принес Владислав Руднев. В финале он не оставил шансов Ованесу Абгаряну, завершив сражение со счетом 3:0.

Третью победу одержал Петр Давиденко, который в финале уверенно одолел Абусупьяна Алиханова со счетом 4:1.

Благодаря этим успехам в самбо Украина увеличила свое медальное достижение на Всемирных играх до 26 наград, среди которых уже 11 — золотые.

