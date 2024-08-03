Украина завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024

Сборная Украины выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Победу одержала женская командная в соревновании по фехтованию на сабле.

Ольга Харлан в финале Олимпиады. Фото из открытых источников

Как сообщает "Общественное.Спорт", в финале сборная Украины одержала волевую победу над сборной Южной Кореи.

В заключительной для Украины фехтовальной дисциплине "сине-желтые" стартовали в составе нового бронзового призера личного турнира Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. Украинки стартовали в статусе третьих сеяных и начали соревнования по матчу 1/4 финала против итальянок.

Как пишет издание, противостояние в финале началось с победы Харлан над Джон Энхе со счетом 5:3. После трети матча украинки уступали 13:15, поскольку Бакастова первую стычку проиграла, а Комащук свела свой бой к ничье.

Бакастова уступала во второй своей схватке перед тем, как Харлан сократила отставание в общем счете до двух уколов — 23:25. Разница сохранялась и после второго поединка Комащук – 28:30.

Паритет для украинок восстановила Бакастова — при счете 31:31. Чой Себин перед двумя заключительными столкновениями вернула Республике Кореи преимущество – 33:35 перед выходом на дорожку Комащук.

Джон Энхе нанесла Комащуку первое поражение в финале — 4:5 и общие 37:40 в пользу кореянок. В решающую схватку до 45 баллов на дорожку вернулась Харлан.

Чемпионка Пекина-2008 стартовала с рывка 3:0 и вскоре сравняла счет — 42:42. Харлан продолжила серию тремя результативными уколами и завоевала для Украины первое "золото" Олимпийских игр-2024.

Таким образом, украинские спортсмены получили первое "золото" на летней Олимпиаде-2024 и третью медаль в целом.