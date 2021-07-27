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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Свитолина попала в четвертьфинал Олимпиады в Токио: подробности
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Свитолина попала в четвертьфинал Олимпиады в Токио: подробности

Очередная победа шестого номера мирового рейтинга по версии WTA.

сегодня, 12:53
Автор:

Лиля Воробьева

После своей свадьбы  известная украинская теннисистка Элина Свитолина поехала в Токио приобретать новые награды. Следовательно, стало известно, что наша спортсменка попала в четвертьфинал Олимпийских игр. На теннисном корте она одолела свою соперницу из Греции Марию Саккаре. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Национального олимпийского комитета, которая была опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.

Свитолина попала в четвертьфинал Олимпиады в Токио: подробности

Элина Свитолина (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что первая ракетка нашей страны в очередной раз победила в поединке 1/8 финала.

Нашей спортсменке удалось с победой завершить 3-й квалификационный раунд соревнований на Олимпиаде. Поэтому талантливая теннисистка завершила свой турнир с греческой спортсменкой со счетом 5: 7; 6: 3; 6: 4. Таким образом, она смогла попасть в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Известно, что немало талантливых теннисистов игнорируют соревнования на Олимпийских играх, ведь они на этих соревнованиях не получают рейтинговых очков, что очень важны в этом спорте.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что Свитолина на карантине завела кулинарный блог.

С теннисистки в кулинарного блогера на время карантина решила переквалифицироваться первая ракетка Украины Элина Свитолина. Спортсменка завела кулинарный блог, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram. Свитолина решила поделиться с поклонниками рецептами, которые помогают ей держать себя в форме и не толстеть на карантине. Секретами правильного питания пообещала регулярно делиться на своем официальном сайте. Уже сейчас там можно найти рецепты низкокалорийных смузи, питательных брускет и каш, которые идеально, по мнению теннисистки, подойдут для утра.


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Источник: https://www.facebook.com/olympicua/posts/4224154004330764
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