Свитолина попала в четвертьфинал Олимпиады в Токио: подробности

После своей свадьбы известная украинская теннисистка Элина Свитолина поехала в Токио приобретать новые награды. Следовательно, стало известно, что наша спортсменка попала в четвертьфинал Олимпийских игр. На теннисном корте она одолела свою соперницу из Греции Марию Саккаре. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Национального олимпийского комитета, которая была опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.

Элина Свитолина (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что первая ракетка нашей страны в очередной раз победила в поединке 1/8 финала.

Нашей спортсменке удалось с победой завершить 3-й квалификационный раунд соревнований на Олимпиаде. Поэтому талантливая теннисистка завершила свой турнир с греческой спортсменкой со счетом 5: 7; 6: 3; 6: 4. Таким образом, она смогла попасть в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Известно, что немало талантливых теннисистов игнорируют соревнования на Олимпийских играх, ведь они на этих соревнованиях не получают рейтинговых очков, что очень важны в этом спорте.