Спортивные итоги 2024: Олимпиада, Усик-Фьюри и футбол

2024 стал богатым выдающимися спортивными событиями и достижениями, оставившими яркий след в истории мирового спорта. От Олимпийских игр в Париже до двух боев Усика и Фьюри – этот год подарил болельщикам множество эмоций и незабываемых моментов.

Спортивные итоги 2024. Фото: comments.ua

Олимпийские игры в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже стали главным спортивным событием года. Украинские атлеты получили 12 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. В частности, легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту, преодолев планку на высоте 2,10 метра. В общем зачете Украина заняла 22-е место, а лидером стала сборная США.

Усик – Фьюри 2:0

18 мая 2024 года Александр Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, на этот раз в супертяжелом весе. Украинец одержал победу над непобедимым Тайсоном Фьюри раздельным решением судей. Реванш боксеров прошел 21 декабря, в котором снова сильнее оказался Усик (все три судьи отдали победу украинцу со счетом 116:112). Эти победы закрепили его статус одного из лучших боксеров этого столетия.

Футбол сборных

2024 запомнился проведением чемпионатов континентов. Сборная Аргентины в 16-й раз одержала победу на Копа Америка, подтвердив свой статус одного из лидеров мирового футбола. В то же время в 10 городах Германии состоялся Евро 2024, запомнившийся непобедимыми испанцами, довольно скучным футболом от сборных Англии и Франции и сенсационными грузинами. Чемпионом Европы стала сборная Испании, выигравшая все свои матчи на турнире, в финале победив англичан.

Реал Мадрид и ЛЧ

Мадридский гранд одержал рекордную 15-ю победу в самом престижном клубном турнире Европы. В финале, который состоялся на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, "сливочные" были сильнее дортмундской "Боруссии" 2:0. Следует отметить и игру украинского голкипера Андрея Лунина, который своими сейвами и отбитыми пенальти помог команде дойти до финала и в итоге выиграть турнир.

Украинский футбол

Украинский футбол пережил не лучший год. Национальная сборная попала на Евро-2024, где продемонстрировала уникальное выступление. Подопечные Сергея Реброва стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с 4 очками. Также отечественные клубы потерпели неудачу в еврокубках, что привело к падению в таблице коэффициентов УЕФА. Кроме того, допинговый скандал с участием Михаила Мудрика оказался серьезным ударом по репутации украинского футбола.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в главном событии вечера британский супертяж (свыше 90,7 кг) Тайсон Фьюри уступил в реванше Александру Усику из Украины в бою за пояса по версиям WBA Super, WBC и WBO.



