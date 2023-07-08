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Сотни атлетов из РФ и Беларуси допустят до Азиатских игр

В соревнованиях, которые пройдут в Китае осенью, россияне и белорусы выступят в нейтральном статусе и вне медального зачета. Это позволит им квалифицироваться на Олимпиаду в Париже в 2024 году

8 июля 2023, 21:58
Автор:
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Константин Куликов
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Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Inside the Games.

Сотни атлетов из РФ и Беларуси допустят до Азиатских игр

Российские спортсмены

По данным издания, в соревнованиях, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу, смогут принять участие до 500 спортсменов из этих двух стран. Они будут выступать вне медального зачета. Участие в Азиатских играх позволит спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.


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Олимпийский совет Азии в комментарии "Матч ТВ" отметил, что российские и белорусские атлеты примут участие в Азиатских играх, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в летней Олимпиаде 2024 года.

Напомним, что исполком МОК 28 марта рекомендовал федерациям отменить защитные меры, предусматривающие запрет на участие белорусских и российских атлетов в международных соревнованиях. Допуск может быть предоставлен лишь при выполнении ряда условий. Среди них — выступление в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только на индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Позиция МОК вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. С призывами отстранить россиян и белорусов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили многие именитые спортсмены и политические деятели.

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