Самые сексуальные спортсмены Олимпиады в Париже-2024

Около трех тысяч атлетов соперничают за пьедестал в 32 видах спорта, где разыгрывают 329 комплектов медалей на Олимпийских играх в Париже. Эти спортсмены не только принимают участие в Олимпиаде, но привлекают большое внимание в интернете, где восхищаются их выступлениями и красотой. Портал "Комментарии" подготовил подборку из самых сексуальных спортсменов Олимпийских игр в Париже.



Самые сексуальные спортсмены Олимпиады в Париже. Фото из открытых источников

Джанмарко Тамбери





Итальянский прыгун в высоту является обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Во время церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже он случайно потерял свое кольцо, которое упало в Сену. Джанмарко трогательно попросил прощения перед женой и призвал ее возобновить брачные обеты. Итальянец также имеет особый стиль и на больших соревнованиях сбривает половину бороды. В 2022 году Джанмарко Тамбери на соревнованиях в Сербии на руке написал фамилии двух украинских спортсменов, которые не смогли принять участие в турнире из-за войны.

Апостолос Христу





Греческий пловец, обладатель золотой медали Чемпионата Европы 2022 года и серебряной медали Чемпионата Греции 2024 года. Уже в 2016 году он представлял Грецию в Рио-де-Жанейро на летних Играх. Тогда ему было 20 лет.

Уго Гонсалес





Пловец, который в начале 2024 года первым за последние 30 лет выиграл для Испании золотую медаль на Чемпионате мира по плаванию. Он занял третье место в полуфинале XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Стефанос Циципас





Греческий теннисист 1998, который профессионально выступает с 2016 года. В 18 лет он стал чемпионом Уимблдона в парном разряде среди ребят и стал лидером юниорского зачета. В 2024 году он занимает 11 место в рейтинге лучших теннисистов ATP.

Артур Фельнер





Украинский легкоатлет, специализирующийся на метании копья. В Париже спортсмен дебютировал на уровне Олимпийских игр – перед этим метатель копья на взрослом уровне выступал на Чемпионате мира 2023 года, этапах Бриллиантовой лиги и Европейских играх. Артур Фельнер выиграл Чемпионат Европы среди молодежи в 2023 году и является чемпионом мира среди юниоров в 2022 году.

Леон Маршан





22-летний французский спортсмен взял золото в индивидуальном плавании на 400 метров среди мужчин на Олимпийских играх 2024 года. Маршан, чей отец также был олимпийцем, в Instagram написал, что его мечта осуществилась.

Ноа Лайлс





Американский легкоатлет, специализирующийся в беге на короткие дистанции. В 2023 году был признан легкоатлетом года в мире. В финале забега на 100 метров на Олимпийских играх завоевал золотую награду. Победу удалось определить только благодаря фотофинишу – Ноа Лайлс опередил соперника на 0,005 секунды.

Жюль Буйе





Французский прыгун в воду с трамплина, который на Европейских играх 2023 года был серебряным призером в прыжках с 3-метрового трамплина и бронзовым призером в синхронном прыжке с 3-метрового трамплина. После травмы плеча Буйе принял участие в Чемпионате мира по прыжкам в воду 2024 года в Дохе, где занял 5 место и получил квалификацию на Олимпийские игры 2024 года.

Габриэль Медина





Бразильский профессиональный серфер, выигравший три Чемпионата мира в 2014, 2018 и 2021 годах. В Бразилии серфер считается национальным героем благодаря обилию добытых титулов на соревнованиях по серфингу. На Олимпийских играх 2024 года получил бронзовую медаль.

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