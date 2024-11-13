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Российская чемпионка случайно проговорилась о нейтральном статусе спортсменов в России

Дарья Нагорная объяснила, почему российские гимнасты не могут обрести нейтральный статус

13 ноября 2024, 18:35
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Лиля Воробьева

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по спортивной гимнастике из России Дарья Нагорна в интервью sport-express.ru прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг нейтрального статуса для российских спортсменов. По словам гимнастки, российские атлеты зависят от решений своего руководства, что не позволяет им действовать самостоятельно по этому вопросу.

Российская чемпионка случайно проговорилась о нейтральном статусе спортсменов в России

Дарья Нагорная (фото из открытых источников)

На вопрос, почему российские гимнасты не подают заявки на нейтральный статус, в отличие от спортсменов по другим видам спорта, Нагорная пояснила: "Мы, во всяком случае, зависим прежде всего от нашего руководства. Мы не можем идти поперек. Подала бы я сейчас на нейтральный статус? Нет, даже не из принципов, а потому, что мы являемся командой. Я бы не смогла пойти одна против коллектива и не хочу портить отношения со всеми.

Интересно, что ее муж, Никита Нагорный, активно участвует в пропагандистских мероприятиях, возглавляя молодежное движение "Юнармия" и принимая участие в парадах победы. Высказывания Дарьи вызвали резонанс в сети, где пользователи шутят, что Россия превратилась в "страну рабов и господ" с "Путиным и скрепами".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы оксер-депутат из РФ придумал, как отомстить Чехии за поддержку Украины. Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев призвал к запрету чешского пива в России. В своем Telegram-канале Валуев выразил возмущение тем, что Чехия, по его словам, помогает Украине в войне, в частности, снабжая оружием, которое используют для обстрелов российских городов, таких как Белгород. Депутат считает, что покупка чешского пива противоречит интересам России, поскольку это поддерживает бюджет Чехии, помогающей Вооруженным силам Украины.



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