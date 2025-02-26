Россиян и белорусов хотят видеть на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерацию допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, чтобы они могли претендовать на участие в зимних Олимпийских играх-2026.

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Об этом сообщает шведское издание SVT Sport со ссылкой на источники.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в зимних видах спорта.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов под нейтральным флагом. МОК хочет, чтобы россияне выступили в том же формате на зимних Играх-2026.

Однако для этого необходимо, чтобы спортсмены из двух стран получили лицензии, что можно сделать через квалификационные соревнования.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подтвердил, что МОК контактировал с союзом по допуску "нейтралов".

"Можно сказать, что существует мнение (со стороны МОК, – Ред.), что было бы хорошо иметь подобную систему в Милане-Кортине . Но решение, которое у нас есть сегодня, заключается в том, что Россия и Беларусь являются временно отстраненными членами, поэтому это не то, что мы обсуждаем", – сказал он.

Но не все спортивные федерации остаются последовательными в решении по отстранению россиян и белорусов. В январе президент Международной федерации лыжного спорта Иоганн Элиаш поддержал идею возвращения атлетов этих двух стран к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 состоятся в Италии, для которой это будет четвертый олимпийский форум в истории.

Зимняя Олимпиада-2026 намечена на 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это будут первые игры с участием двух городов-хозяев в официальной форме.

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