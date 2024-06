Россия пытается напакостить Макрону: что делают по заказу Путина

Страна-агрессор, которой запретили участвовать в Олимпиаде в 2024 году из-за нападения на Украину, развернула тайную кампанию влияния с целью дискредитировать Олимпийские Игры и посеять страх перед терроризмом, говорится в новом отчете подразделения Microsoft по анализу угроз. В докладе говорится о "плодотворных российских агентах влияния", которые прошлым летом начали заниматься дискредитацией Олимпийских игр 2024 года и президента Франции Эммануэля Макрона, в том числе путем публикации фиктивного документального фильма с дипфейком актера Тома Круза. Как сообщает портал "Комментарий", об этом пишет "NBC News".

Олимпийские игры. Фото: из открытых источников

"Эти продолжающиеся операции российского влияния преследуют две основные цели: очернить репутацию [Международного олимпийского комитета] на мировой арене и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время летних Олимпийских игр 2024 года", — говорится в отчете Microsoft.

Отмечается, совсем недавно российская кампания пыталась извлечь выгоду из войны между Израилем и ХАМАС, выдавая себя за боевиков и фабрикуя угрозы в адрес израильтян, которые приедут на Игры 2024 года, говорится в докладе. Некоторые изображения отсылают к нападению на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 г., когда боевики филиала Организации освобождения Палестины убили 11 членов олимпийской сборной Израиля и офицера полиции Западной Германии.

Поддельный документальный фильм, размещенный в сети прошлым летом, назывался "Падение Олимпиады" (Olympics Has Fallen) и был создан по мотивам фильма 2013 года "Падение Олимпа" (Olympus Has Fallen). Созданный в качестве продукции Netflix, он использовал сгенерированный искусственным интеллектом звук, напоминающий голос Круза, чтобы намекнуть на его участие, говорится в докладе, и даже приложил фиктивные пятизвездочные отзывы от The New York Times, The Washington Post и BBC.

Как обнаружила Microsoft, российская кампания также выпустила видеоролики, подобные новостным репортажам, в которых содержится информация об угрозах насилия на Парижских играх.

В одном видео, якобы представлявшем репортаж брюссельского СМИ Euronews, ложно утверждалось, что парижане покупают страховку имущества в ожидании актов террора.

В другом поддельном новостном ролике, изображавшем продукцию французской телекомпании France 24, российская кампания ложно утверждала, что 24% купленных билетов на олимпийские мероприятия были возвращены из-за опасений терроризма.

Третья российская попытка представляла собой фальшивый видеовыпуск новостей от ЦРУ и Главного разведывательного управления Франции, предупреждающий потенциальных участников Олимпиады-2024 держаться подальше от нее из-за якобы имеющегося риска террористической атаки.

Microsoft утверждает, что Россия, как и Советский Союз, имеет долгую историю нападок на Олимпийские игры.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, примет ли Кремль идею Макрона с "олимпийским перемирием".