После еврокубкового матча в Украину не вернулись волейболисты

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МЕНЮ
Лиля Воробьева
Как минимум два игрока волейбольного клуба "Решетиловка" не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова против бельгийского "Менена". По информации издания Tribuna.com , Украину покинули Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Однако есть данные, что беглецов может быть трое.
Волейболисты не вернулись в Украину (фото из открытых источников)
Клуб пока не предоставил официальных комментариев по этой ситуации. Следует отметить, что матчи состоялись 12 и 13 ноября, и "Решетиловка" потерпела поражение с одинаковым счетом 0:3, завершив выступления в еврокубках. Это был дебютный сезон на международной арене.
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