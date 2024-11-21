После еврокубкового матча в Украину не вернулись волейболисты

Как минимум два игрока волейбольного клуба "Решетиловка" не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова против бельгийского "Менена". По информации издания Tribuna.com , Украину покинули Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Однако есть данные, что беглецов может быть трое.

Волейболисты не вернулись в Украину (фото из открытых источников)

Клуб пока не предоставил официальных комментариев по этой ситуации. Следует отметить, что матчи состоялись 12 и 13 ноября, и "Решетиловка" потерпела поражение с одинаковым счетом 0:3, завершив выступления в еврокубках. Это был дебютный сезон на международной арене.

Ранее стало известно о побеге из Украины эксголкипера молодежной сборной Дениса Шелихова. По информации СМИ, он переплыл Тису во избежание возвращения в страну. Такие случаи вызывают значительный резонанс в обществе на фоне продолжающейся войны и мобилизационной обстановки в Украине. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что юморист Руслан Ханумак сбежал в Америку . В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну гораздо раньше, чем сообщал об этом публично. По информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд состоялся в июле. 3 июля Руслан Ханумак разместил в социальных сетях видео, где он встречается со своим сыном от Алины Шаманской. В этом видео юморист объяснил, что принял решение переехать в США ради будущего своего ребенка.

После волны обвинений Ханумак опубликовал скриншот из программы Резерв, подтверждающий, что у него есть отсрочка от мобилизации по здоровью — у юмориста диагностирована астма.