logo

BTC/USD

97550.51

ETH/USD

3337.80

LTC/USD

89.16

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования После еврокубкового матча в Украину не вернулись волейболисты
commentss НОВОСТИ Все новости

После еврокубкового матча в Украину не вернулись волейболисты

В команде не комментируют эту информацию о том, почему не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак

сегодня, 18:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Как минимум два игрока волейбольного клуба "Решетиловка" не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова против бельгийского "Менена". По информации издания Tribuna.com , Украину покинули Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Однако есть данные, что беглецов может быть трое.

После еврокубкового матча в Украину не вернулись волейболисты

Волейболисты не вернулись в Украину (фото из открытых источников)

Клуб пока не предоставил официальных комментариев по этой ситуации. Следует отметить, что матчи состоялись 12 и 13 ноября, и "Решетиловка" потерпела поражение с одинаковым счетом 0:3, завершив выступления в еврокубках. Это был дебютный сезон на международной арене.

Ранее стало известно о побеге из Украины эксголкипера молодежной сборной Дениса Шелихова. По информации СМИ, он переплыл Тису во избежание возвращения в страну. Такие случаи вызывают значительный резонанс в обществе на фоне продолжающейся войны и мобилизационной обстановки в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что юморист Руслан Ханумак сбежал в Америку . В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну гораздо раньше, чем сообщал об этом публично. По информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд состоялся в июле.

3 июля Руслан Ханумак разместил в социальных сетях видео, где он встречается со своим сыном от Алины Шаманской. В этом видео юморист объяснил, что принял решение переехать в США ради будущего своего ребенка.

После волны обвинений Ханумак опубликовал скриншот из программы Резерв, подтверждающий, что у него есть отсрочка от мобилизации по здоровью — у юмориста диагностирована астма.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.tribuna.com/volleyball/1000000199718-shchonaymenshe-dvoye-hravtsiv-reshetylivky-ne-povernulys/
Теги:

Новости

Все новости