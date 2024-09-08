Паралимпиада-2024 завершилась: Украина среди лучших

Украина заняла почетное седьмое место на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, завоевав в общей сложности 82 медали. Среди них 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых награды. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В Париже завершились соревнования Паралимпийских игр 2024

Лидером медального зачета на Паралимпиаде-2024 стала сборная Китая, получив 94 золотых, 69 серебряных и 57 бронзовых наград. Китайские спортсмены продолжают доминировать на летних Паралимпийских играх, занимая первое место на шестой раз подряд. Последний раз китайцы уступили первенство в 2000 году в Сиднее, где сборная Австралии оказалась сильнее. С тех пор Китай стабильно демонстрирует свою спортивную мощь, не позволяя другим странам приблизиться к их показателям.

На втором месте оказалась сборная Великобритании с 49 золотыми медалями, 44 серебряными и 31 бронзовой. Британцы традиционно выступают сильно на паралимпийских аренах и продолжают удерживать высокие позиции в общем зачете. Третье место заняли спортсмены из США, которые получили 36 золотых, 34 серебряных и 28 бронзовых медалей. Американская команда отстала от Китая на 58 золотых медалей, однако продолжает оставаться одной из самых сильных паралимпийских держав.

Стоит отметить, что в прошлом, на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, украинская сборная сумела опередить США в общем медальном зачете. Тогда разница в одно "золото" и всего две медали помогла Украине занять более высокое место, оставив американцев четвертыми.

Паралимпийские игры в Париже стали шестыми подряд, когда украинская сборная входит в десятку лучших команд мира. В этом году команда Украины завоевала 22 золотых медали, что стало важным достижением на фоне сложных условий, в которых находятся украинские спортсмены.