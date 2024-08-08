Она выполнила последнюю просьбу отца: грузинка вошла в олимпийскую историю

Грузинская атлетка Нино Салуквадзе объявила о завершении спортивной карьеры. 55-летняя спортсменка по стрельбе не смогла попасть в финал соревнований, но вошла в историю как первая женщина, участвовавшая в десяти Олимпиадах.



Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе. Фото из открытых источников

Нино Салуквадзе впервые задумалась объявить об окончании карьеры в 19-летнем возрасте, после первой для себя Олимпиады 1988 года. Впоследствии Салуквадзе несколько раз хотела уйти из спорта в 90-х годах из-за сложной финансовой ситуации в Грузии. В 2021 году, после Олимпиады в Токио, грузинка объявила об окончании карьеры, однако ее отец, скончавшийся в начале 2024 года в возрасте 93 лет, убедил ее принять участие в следующих соревнованиях.

"Теперь уж точно конец. Отец был моим наставником не только в спорте, но и в жизни. Он никогда меня ни о чем не просил, мы понимали друг друга без слов. Он был мудрым человеком. Он сказал после Токио, если ты бросишь спорт, ты не сможешь вернуться. Попробуй еще. Это была его единственная просьба, если это можно так назвать", – сказала Салуквадзе.

На Олимпийских играх в Париже на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Салуквадзе заняла 38 место, а на 25 м – 40 место. Несмотря на отсутствие наград на последней для себя Олимпиаде, Нино Салуквадзе стала первой женщиной, участвовавшей в 10 Олимпийских играх. По этому показателю грузинка сравнялась с канадцем Иеном Милларом, участвовавшим в десяти Олимпийских играх, специализируясь на соревнованиях по конному спорту.

Теперь Салуквадзе намерена написать книгу о своей удивительной карьере и жизни, одна из глав которой будет посвящена ее отцу.

"Хотя мой отец умер, я счастлива, что приняла участие в Олимпиаде, исполнив его желание", – сказала грузинская спортсменка.

В 1988 году Нино Салуквадзе выиграла две медали, выступая за СССР: золото в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м и бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. На Олимпиаде в Пекине она получила третью медаль – бронзу для Грузии.

Кроме того, у Салуквадзе еще одно достижение. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она выступала на Олимпиаде вместе со своим сыном Котне Мачавариани, также занимающимся стрельбой из пистолета. Они оба вошли в историю как первый олимпийский дуэт мать и сын.

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