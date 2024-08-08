Она выполнила последнюю просьбу отца: грузинка вошла в олимпийскую историю

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Slava Kot
Грузинская атлетка Нино Салуквадзе объявила о завершении спортивной карьеры. 55-летняя спортсменка по стрельбе не смогла попасть в финал соревнований, но вошла в историю как первая женщина, участвовавшая в десяти Олимпиадах.
Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе. Фото из открытых источников
Нино Салуквадзе впервые задумалась объявить об окончании карьеры в 19-летнем возрасте, после первой для себя Олимпиады 1988 года. Впоследствии Салуквадзе несколько раз хотела уйти из спорта в 90-х годах из-за сложной финансовой ситуации в Грузии. В 2021 году, после Олимпиады в Токио, грузинка объявила об окончании карьеры, однако ее отец, скончавшийся в начале 2024 года в возрасте 93 лет, убедил ее принять участие в следующих соревнованиях.
На Олимпийских играх в Париже на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Салуквадзе заняла 38 место, а на 25 м – 40 место. Несмотря на отсутствие наград на последней для себя Олимпиаде, Нино Салуквадзе стала первой женщиной, участвовавшей в 10 Олимпийских играх. По этому показателю грузинка сравнялась с канадцем Иеном Милларом, участвовавшим в десяти Олимпийских играх, специализируясь на соревнованиях по конному спорту.
Теперь Салуквадзе намерена написать книгу о своей удивительной карьере и жизни, одна из глав которой будет посвящена ее отцу.
В 1988 году Нино Салуквадзе выиграла две медали, выступая за СССР: золото в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м и бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. На Олимпиаде в Пекине она получила третью медаль – бронзу для Грузии.
Кроме того, у Салуквадзе еще одно достижение. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она выступала на Олимпиаде вместе со своим сыном Котне Мачавариани, также занимающимся стрельбой из пистолета. Они оба вошли в историю как первый олимпийский дуэт мать и сын.
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