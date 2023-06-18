Олимпада в Париже: в России истерика из-за решения МОК

В Кремле снова возникла истерика из-за того, что Международный олимпийский комитет собирается допустить российских спортсменов к летным Играм в Париже, как "команду беженцев". На такую возможность уже отреагировала представитель главного дипломатического ведомства России Мария Захарова.

Летние Олимпийские игры в Париже (фото из открытых источников)

Захарова с истерикой заявила, что это не идея МОК, а разрабатываемая спецслужбами США идея.

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"Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за границей России. Кто-то уехал из идеологических соображений, кого-то переманили. Из них будут формироваться как бы российский спорт".

По ее словам, "американцы делают такое не впервые".

"Приведу пример: то же они делали в Венесуэле из Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях", — сказала Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне и белорусы должны участвовать в Олимпиаде. Глава МОК сделал неожиданное заявление. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил пожелание, чтобы участие в Олимпиаде 2024 приняли все страны, в том числе Россия и Беларусь. Об этом пишет "Inside the Games" со ссылкой на заявление Баха во время выступления в Софии на праздновании 100-летия Болгарского олимпийского комитета.

До этого МОК не утвердил и не запретил участие россиян и белорусов в соревнованиях Олимпиады-2024 в Париже. Комитет пообещал принять "это решение в подходящий момент, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований".