"Ни х**а не поняла": российская фигуристка оконфузилась на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО)

Российская фигуристка Анастасия Мишина оконфузилась во время интервью телеканалу BBC. Об этом пишет издание ТСН.

Фото: Associated Press

После победы в командном турнире на зимних Олимпийских играх чемпионке мира в парном катании задали вопрос на английском языке, спросив о ее самочувствии после падения с поддержки в произвольной программе. Однако фигуристка не поняла слов журналистки и нецензурно отреагировала.

"Я ни х**а не поняла", — сказала Мишина во время интервью, вызвав смех российская команды.

После того как другие члены её команды перевели ей вопрос, Мишина ответила следующим образом: "Это были последние пять секунд программы, поэтому все нормально".

Для справки: зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 февраля по 20 февраля.

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