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"Ни х**а не поняла": российская фигуристка оконфузилась на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО)

Фигуристка ОКР нецензурно отреагировала на вопрос журналиста

сегодня, 14:17
Автор:

Денис Подставной
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Российская фигуристка Анастасия Мишина оконфузилась во время интервью телеканалу BBC. Об этом пишет издание ТСН.

"Ни х**а не поняла": российская фигуристка оконфузилась на Олимпиаде в Пекине (ВИДЕО)

Фото: Associated Press

После победы в командном турнире на зимних Олимпийских играх чемпионке мира в парном катании задали вопрос на английском языке,  спросив о ее самочувствии после падения с поддержки в произвольной программе. Однако фигуристка не поняла слов журналистки и нецензурно отреагировала.

"Я ни х**а не поняла", — сказала Мишина во время интервью, вызвав смех российская команды. 

После того как другие члены её команды перевели ей вопрос, Мишина ответила следующим образом: "Это были последние пять секунд программы, поэтому все нормально".

Для справки: зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 февраля по 20 февраля. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что власти Литвы сделали громкое заявление по поводу скопления российских войск в Беларуси. Ингрида Шимоните говорит, что существуют угрозы со стороны Москвы и Пекина. 

Читайте также о том, что Кулеба обозначил "красные линии" Украины. Нарушило ли государство хоть одну из нихПо словам главы МИД, в настоящее время ключевая тема мировой политики – это не допустить очередную волну войны России против Украины. Кроме того, политик высказала свою позицию, касаемо "Северного потока".  Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/ne-ponyala-angliyskogo-rossiyskaya-figuristka-vyrugalas-v-pryamom-efire-na-olimpiade-2022-video-1972087.html
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Обсуждения

я

сегодня, 14:45

Правильно, пусть журналистка учит язык на котором берет интервью

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