Неожиданности Олмпиады-2024: трансгендер снова выиграл бой у боксерки

На Олимпиаде-2024 произошел новый скандал с участием трансгендера. Спортсменка Линь Юй-Тин, считающая себя женщиной, победила в женском боксе Ситор Турдибекову из Узбекистана.

Новый скандал на Олимпиаде-2024. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Daily Mail, Ситора оставила ринг в слезах и отказалась общаться с журналистами.

Издание пишет, что 28-летняя Линь и 22-летняя Турдибекова столкнулись перчатками после того, как Линь одержала победу. Однако пара не обнялась и не поздравила друг друга, как обычно бывает после боя, а Ситора быстро покинул ринг, отказавшись остановиться, чтобы поговорить с представителями медиа.

Daily Mail пишет, что Линь имела значительное преимущество в росте и заметно контролировала бой, вызвавший споры еще до начала. Как отмечает издание, Линь не прошла тест на гендерную пригодность на прошлогоднем чемпионате мира и осталась без бронзовой медали после того, как не смогла отвечать неопределенным критериям допуска Международной ассоциации бокса.

Как известно, накануне итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжиркой Иманом Хелифом. В защиту итальянки выступили спортсменки, политики и писательница Джоан Роулинг, заявившая, что бой между Карини и Хелиф был "избиением мужчиной женщины на публике".

Во время боя Карини получила два удара и едва успела ответить, прежде чем заявила в своем углу, что это несправедливо и прекратила бой. Затем она упала на колени в слезах и отказалась пожать руку Хелифу. После того, как бой в категории 66 кг закончился, Карини сказала, что она вышла из боя, чтобы "спасти свою жизнь".