На первых Олимпийских играх было только одно соревнование: кто стал чемпионом

В 776 году до нашей эры произошло событие, изменившее ход истории спортивных соревнований и ставшее отправной точкой для современного олимпийского движения. Именно тогда, в древнегреческом городе Олимпия, были проведены первые зафиксированные Олимпийские игры, а их первым победителем стал атлет по имени Кореб из города Элида.



Олимпийские игры. Фото из открытых источников

Первые Олимпийские игры были проведены в Олимпии в 776 году до нашей эры, на территории храмового комплекса, посвященного богу Зевсу. Именно от города и происходит название Олимпийских игр. На первых античных Олимпийских играх был только один вид спорта – соревнования по стадиям. Это бег на одну стадию, то есть один круг вокруг стадиона, что равнялось 192 метрам.

Победителем первых в истории Олимпийских игр стал Короб из Элиды, который наиболее быстро пробежал спринт. На Олимпийских играх финансовых вознаграждений не было, а единственной наградой за победу стал котинос – оливковый венок. Однако спортсмены, которые становились победителями, также получали признание, славу и честь, как олимпийцы.

Долгое время считалось, что Кореб Элидский был пекарем. Однако исследования нидерландского историка и эпиграфиста Генри Вилли Плекета указывают, что Кореб на самом деле был жрецом и одним из государственных деятелей Елиды. Другие сведения о первом олимпийском чемпионе отсутствуют.

Первым олимпийским чемпионом на новых Олимпийских играх стал американец Джеймс Коннолли, выигравший тройной прыдок 6 апреля 1896 года.

Первой олимпийской чемпионкой в истории выступлений Украины стала фигуристка Оксана Баюл, получившая золотую медаль в 1994 году. Первым чемпионом летних Олимпийских игр стал борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник в 1996 году.

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