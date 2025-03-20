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МОК определился с новым президентом: кто победил

Керсти Ковентри возглавила Международный олимпийский комитет

сегодня, 20:27
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Марьян Ощановский

В греческом городе Коста-Наварино состоялась 144 сессия Международного олимпийского комитета (МОК), во время которой выбирали нового руководителя организации. Президентом стала 41-летняя зимбабвийка Керсти Ковентри, сообщает МОК.

МОК определился с новым президентом: кто победил

МОК избрал нового руководителя. Фото из открытых источников

Керсти Ковентри, избранная главой МОК, стала первой женщиной-президентом в истории комитета.

Голосование стартовало в 16:00 по киевскому времени. В каждом туре кандидат с наименьшим количеством голосов будет покидать соревнование.

Главу МОК выбирают на период в 8 лет. Новоизбранная президент МОК официально начнет выполнять свои обязанности, заменив Томаса Баха в должности 24 июня 2025 года.

На должность главы МОК претендовало несколько кандидатов: член исполкома МОК принц Фейсал Аль-Хусейн (Иордания); президент World Athletics Себастьян Коу (Великобритания); члена исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве); президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш (Швеция); президент Международного союза велосипедистов и НОК Франции Давид Лапартьен (Франция); вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания).

Керсти Ковентри – зимбабвийская спортсменка, которая последние 5 лет была министершей спорта Зимбабве. Она является двукратной золотой медалисткой Олимпийских игр по плаванию, а всего за свою спортивную карьеру получила 7 олимпийских медалей. Ковентри одержала победу в первом раунде соревнования семи кандидатов после голосования почти 100 ее коллег из членов МОК.

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Источник: https://x.com/iocmedia/status/1902743287653405141
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