МОК определился с новым президентом: кто победил

В греческом городе Коста-Наварино состоялась 144 сессия Международного олимпийского комитета (МОК), во время которой выбирали нового руководителя организации. Президентом стала 41-летняя зимбабвийка Керсти Ковентри, сообщает МОК.

МОК избрал нового руководителя. Фото из открытых источников

Керсти Ковентри, избранная главой МОК, стала первой женщиной-президентом в истории комитета.

Голосование стартовало в 16:00 по киевскому времени. В каждом туре кандидат с наименьшим количеством голосов будет покидать соревнование.

Главу МОК выбирают на период в 8 лет. Новоизбранная президент МОК официально начнет выполнять свои обязанности, заменив Томаса Баха в должности 24 июня 2025 года.

На должность главы МОК претендовало несколько кандидатов: член исполкома МОК принц Фейсал Аль-Хусейн (Иордания); президент World Athletics Себастьян Коу (Великобритания); члена исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве); президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш (Швеция); президент Международного союза велосипедистов и НОК Франции Давид Лапартьен (Франция); вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания).

Керсти Ковентри – зимбабвийская спортсменка, которая последние 5 лет была министершей спорта Зимбабве. Она является двукратной золотой медалисткой Олимпийских игр по плаванию, а всего за свою спортивную карьеру получила 7 олимпийских медалей. Ковентри одержала победу в первом раунде соревнования семи кандидатов после голосования почти 100 ее коллег из членов МОК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед летом многие начинают задумываться над похудением. При этом мало кто знает, что для того чтобы сбросить вес, одного спорта недостаточно. Для похудения следует находиться в состоянии дефицита калорий. Это когда количество сжигаемых калорий превышает количество потребляемых. Хотя физическая активность играет немаловажную роль, эксперты считают, что питание — главный фактор для устойчивого похудения, пишет The Telegraph.