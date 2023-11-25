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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": где и когда смотреть битву Клоппа и Гвардиолы

Пока команды Гвардиолы и Клоппа занимают лидерские позиции в АПЛ

сегодня, 10:37
Автор:
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Куров Артем
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В эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Где и когда смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": где и когда смотреть битву Клоппа и Гвардиолы

Холанд празднует гол. Фото с открытых источников

Где смотреть матч

Матч между Манчестер Сити и Ливерпулем можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, или на Megogo в разделе Спорт/Футбол. Начало встречи в 14.30 по киевскому времени.


Перед матчем

Матч между двумя лидерами английской Премьер-лиги состоится завтра на "Этихад Стедиум" в Манчестере. "Сити" после неудачного отрезка снова набрал хороший ход и считается главным претендентом на титул этого сезона. В последних шести матчах во всех турнирах подопечные Пепа Гвардиолы сумели одержать 5 побед и однажды сыграли вничью. Ничья произошла как раз в последнем матче, когда "горожане" устроили голевую перестрелку с лондонским "Челси" 4:4. Сейчас "Сити" лидер АПЛ и имеет в своем активе 28 очков в 12 матчах.

Ливерпуль, который в этом году играет в Лиге Европы, сделал приоритетом победу в чемпионате. Пока команде Юргена Клоппа это неплохо удается. Сейчас красные идут вторыми в АПЛ и отстают от Сити на один балл. "Ливерпуль" в последних пяти матчах чемпионата не потерпел ни одного поражения (3 победы и 2 ничьих), а в последнем матче была одержана уверенная победа над "Брентфордом".


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Источник: https://comments.ua/ua
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