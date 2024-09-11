logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Кто из украинских спортсменов самый богатый – рейтинг Forbes
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто из украинских спортсменов самый богатый – рейтинг Forbes

Forbes опубликовал рейтинг доходов украинских спортсменов в 2024 году

сегодня, 16:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинцам обнародовали топ-15 украинских спортсменов, состояние которых числится в миллионах долларов. Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Украины в 2024 году опубликовал журнал Forbes, сообщает портал "Комментарии".

Кто из украинских спортсменов самый богатый – рейтинг Forbes

Александр Усик. Фото: Фейсбук Александра Усика

Суммарный доход звезд спорта составил 105.5 миллионов долларов.

Для расчета издание использовало информацию о доходах спортсменов по спортивным контрактам или призовым соревнованиям и рекламным интеграциям.

Возглавил список украинский боксер Александр Усик, защитивший в 2024 году титул "абсолюта" в супертяжелом весе в поединке против Тайсона Фьюри. За этот бой Усик получил около 34 миллионов долларов, а за 2024 год Александр заработал примерно 54 миллиона долларов.

Второе место в рейтинге занял защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Он получил на 44 миллиона дохода меньше, чем боксер — 10 миллионов долларов. Основная часть его доходов за 2024 год – контракт с лондонским клубом, а также спонсорские соглашения.

Третью строчку занял вингер "Челси" Михаил Мудрик. Доход самого дорогого украинского футболиста в истории оценивается примерно в 6,6 миллиона долларов. Контракт украинца с "Челси" рассчитан до 2031 года.

Среди украинских баскетболистов самый большой доход за 2024 год получил Святослав Михайлюк. 27-летний игрок "Юта Джаз" заработал за этот год около 3,5 миллионов долларов, учитывая контракт с клубом и рекламные интеграции.

Среди теннисисток самой высокой в рейтинге является Элина Свитолина. Экспертная ракетка Украины заработала от призовых и партнерства с брендами около 1,9 миллиона в долларовом эквиваленте.

Кто из украинских спортсменов самый богатый – рейтинг Forbes - фото 2

Список из 15 самых высокооплачиваемых украинских спортсменов по версии Forbes

Александр Усик (бокс) – 54 млн долларов

Александр Зинченко (футбол) – 10 млн долларов

Михаил Мудрик (футбол) – 6.6 млн долларов

Анатолий Трубин (футбол) – 4.2 млн долларов

Артем Довбик (футбол) – 3.9 млн долларов

Василий Ломаченко (бокс) – 3.7 млн долларов

Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3.5 млн долларов

Илья Забарный (футбол) – 3.4 млн долларов

Алексей Лень (баскетбол) – 3.3 млн долларов

Виталий Миколенко (футбол) – 3 млн долларов

Андрей Лунин (футбол) – 2.8 млн долларов

Георгий Судаков (футбол) – 1.9 млн долларов

Элина Свитолина (теннис) – 1.9 млн долларов

Виктор Цыганков (футбол) – 1.8 млн долларов

Марта Костюк (теннис) – 1.5 млн долларов



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости