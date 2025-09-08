Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Осенью стартует новый игровой сезон для баскетбольного клуба "Харьковские Соколы". В сезоне 2024/2025 они триумфально завоевали главный трофей Высшей лиги. На протяжении всего периода спортсменов поддерживала корпорация "Здоровье", которая продолжает развивать спорт в родном Харькове.
Корпорация «Здоровье» продолжает поддерживать харьковских баскетболистов в новом сезоне
Главный тренер Валерий Плеханов вернулся из состава национальной сборной Украины, где был одним из помощников главного тренера нашей сборной Айнарса Багатскиса. Он уже провел серию тренировок с "Харьковскими Соколами". Продолжается максимальная подготовка к сезону 2025/2026, который начнется в октябре.
Команда несколько обновила состав игроков. В новом сезоне к клубу присоединился ряд игроков.
Андрей Хохоник – по-настоящему заметная фигура в элитном дивизионе украинского баскетбола. В сезоне 2022/2023 он стал чемпионом Суперлиги, 2023/2024 – лучший ассистент Суперлиги (7.9 ассистов за игру), 2024/2025 – лучший ассистент Суперлиги (8.6 ассистов за игру).
Алексей Соловьев является одним из лучших атакующих защитников в прошлом сезоне. Дмитрий Клебан – "бигмен" с ростом 206 см, в прошлом году стал бронзовым призером Суперлиги в составе команды "Черкасские Обезьяны". Вместе с ним к харьковчанам присоединился и защитник Игорь Климов.
Вернулся в БК "Харьковские Соколы" в этом сезоне Максим Никитин. У него богатый опыт выступлений в Суперлиге и уже становился чемпионом.
В команде отмечают, что, несмотря на очень качественные пополнения, им удалось сохранить скелет команды, выигравший Высшую Лигу в прошлом сезоне.
Перед новым сезоном клуб заручился поддержкой своих давних партнёров. Александр Доровский, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье", убежден, что помощь спортсменам является важной составляющей социальной ответственности бизнеса, а инвестиции в развитие разных видов спорта – важная часть сохранения здоровья нации.