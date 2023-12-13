Известны стартовые составы на игру "Антверпена" и "Барселоны"

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Куров Артем
Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "Антверпен" и "Барселона". Стали известны стартовые составы команд на этот матч.
Матч Барселона-Антверпен. Фото с открытых источников
"Антверпен": Вермерен, Алдервейрелд (К), Бютте (В), Уэйндал, Де Лат, Эджуке, Кейта, Керк, Кулибали, Юсуф, Янссен.
"Барселона": Бальде, Кристенсен, Кунде, Левандовский, Лопес, Пенья, Роберто (К), Ромеу, Торрес, Форт, Ямал.
Матч "Антверпен" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 6", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
12 декабря, вторник
"Ланс" 2:1 "Севилья";
"ПСВ" 1:1 "Арсенал";
"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";
"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";
"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";
"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";
"Наполи" 2:0 "Брага";
"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;
"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;
"Антверпен" — "Барселона" 22:00;
"Атлетико" — "Лацио" 22:00;
"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;
"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;
"Порту" — "Шахтер" 22:00;
"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
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