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Илья Ковтун добавил серебряную медаль в олимпийский зачет Украины

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024

сегодня, 13:49
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Черновалова Кристина

Сегодня, 5 августа, гимнаст Илья Ковтун получил серебряную медаль для Украины на Олимпийских играх в Париже, продемонстрировав мастерство в финале соревнований на брусьях. Несмотря на небольшую погрешность при скачке, Ковтун получил высокие 15,500 балла, что позволило ему захватить лидерство. Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2024.

Илья Ковтун добавил серебряную медаль в олимпийский зачет Украины

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024

Напряжение росло, когда на брусья вышел олимпийский чемпион Олег Верняев. Неудача при выполнении одного из элементов привела к оценке 13,300, лишив его шансов на медаль.

Судьбу золота решило безупречное выступление китайца Цзоу Цзиньюаня, заработавшего 16,200 балла. Однако серебро Ковтуна было гарантировано после ошибок немецкого гимнаста Лукаса Даузера.

Серебряная медаль Ильи Ковтуна стала седьмой наградой для Украины на Олимпийских играх в Париже. Ранее украинские спортсмены уже добыли в борьбе две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в фехтовании, легкой атлетике и стрельбе.

Ранее "Комментарии" писали, что сборная Украины выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Победу одержала женская командная в соревновании по фехтованию на сабле.                                                                    

Читайте на портале "Комментарии" — Олимпийский турнир по боксу в женском весе обернулся громким скандалом после четвертьфинального поединка между болгаркой Светланой Станевой и тайваньской спортсменкой Линь Юй-Тин. Тренер Станев, Борислав Георгиев, обвинил Юй-Тин в нечестной игре, заявив, что имеет Y-хромосому, которая дает ей физическое преимущество. Об этом пишет BILD.



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Источник: https://fakty.com.ua/ua/sport/20240805-gimnast-illya-kovtun-vyborov-sribnu-medal-dlya-ukrayiny-na-olimpijskyh-igrah/
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