kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.10.2020

BTC/USD

12921.58

ETH/USD

409.26

LTC/USD

56.16

НБУ 24.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи: во сколько бой и где смотреть
commentss НОВОСТИ Все новости

Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи: во сколько бой и где смотреть

Хабиб и Гэтжи выйдут в октагон ближе к полуночи

сегодня, 10:57
Автор:

Владимир Лавский

В субботу, 24 октября, состоится главный бой года в UFC, промоушене, который занимается организацией боев без правил. В рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Объединенных Арабских Эмиратах в октагон на титульный бой выйдут Хабиб Нурмагомедов и Джанстин Гэтжи. "Комментарии" рассказывают читателям, что это за поединок и где его можно посмотреть. 

Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи: во сколько бой и где смотреть

32-летний Хабиб Нурмагомедов — одна из главных звезд промоушена на данный момент. В активе россиянина 28 боев, и все они заканчивались победами, причем большинство из них — досрочно. Хабиб больше склонен к ведении бою в партере (навыки самбо сказываются), хотя бывали примеры и хороших нокаутов в "стойке". 

31-летний Джастин Гэтжи — претендент на титул чемпиона в легком весе. Карьера американца не столь ярка, два и два поражения в 22 боях есть в рекорде Гэтжи. Несмотря на все это, он является обладателем титула временного чемпиона организации после победы над Тони Фергюсоном техническим нокаутом.

Главный кард вечера начнется в 21.00 по киевскому времени, и его покажет телеканал Setanta. Выход Хабиба и Гэтжи запланирован ближе к полночи. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в июле от COVID-19 умер отец Хабиба. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ