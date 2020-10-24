Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи: во сколько бой и где смотреть

В субботу, 24 октября, состоится главный бой года в UFC, промоушене, который занимается организацией боев без правил. В рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Объединенных Арабских Эмиратах в октагон на титульный бой выйдут Хабиб Нурмагомедов и Джанстин Гэтжи. "Комментарии" рассказывают читателям, что это за поединок и где его можно посмотреть.

32-летний Хабиб Нурмагомедов — одна из главных звезд промоушена на данный момент. В активе россиянина 28 боев, и все они заканчивались победами, причем большинство из них — досрочно. Хабиб больше склонен к ведении бою в партере (навыки самбо сказываются), хотя бывали примеры и хороших нокаутов в "стойке".

31-летний Джастин Гэтжи — претендент на титул чемпиона в легком весе. Карьера американца не столь ярка, два и два поражения в 22 боях есть в рекорде Гэтжи. Несмотря на все это, он является обладателем титула временного чемпиона организации после победы над Тони Фергюсоном техническим нокаутом.

Главный кард вечера начнется в 21.00 по киевскому времени, и его покажет телеканал Setanta. Выход Хабиба и Гэтжи запланирован ближе к полночи.

Как ранее сообщали "Комментарии", в июле от COVID-19 умер отец Хабиба.

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