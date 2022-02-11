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"Это позор!": США привлекут к ответственности россиян из-за использования допинга на Олимпиаде

США могут привлечь к ответственности россиян по делу по допингу Валиевой

сегодня, 11:09
Автор:

Карина Ожерельева
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Соединенные Штаты могут привлечь к ответственности россиян, причастных к допинговому делу Камилы Валиевой в соответствии с американским Законом Родченкова (RADA), заявил агентству Reuters в пятницу, 11 февраля, глава Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт. Об этом сообщает Reuters.

"Это позор!": США привлекут к ответственности россиян из-за использования допинга на Олимпиаде

Камила Валиева из Олимпийского комитета России во время тренировки - Reuters

Законопроект RADA был подписан в законодательстве США в 2020 году и предоставляет американской прокуратуре право требовать штрафов до 1 миллиона долларов и тюремного заключения сроком до 10 лет, даже для неамериканцев, если их действия повлияли на результаты американских спортсменов. Российская фигуристка Валиева выиграла золото, но Международное агентство тестирования (ITA) заявило в пятницу, что раньше она провалила тесты на наркотики. Олимпийские чиновники сейчас оспаривают решение России разрешить ей участвовать на Зимних играх в Пекине.

Сенсация по фигурному катанию Камила Валиева выиграла золотую медаль, провалив тест на наркотики, и олимпийские официальные лица будут бороться с решением России разрешить ей участвовать в зимних играх, сообщило в пятницу Международное агентство тестирования (ITA).

Золотая медаль и будущее 15-летней спортсменки сейчас висят на волоске, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) пытается провести линию на песке по отношению к российскому допингу.

Ее олимпийская мечта превратилась в кошмар, когда ITA публично обнародовала, что она дала положительный результат на запретный препарат против стенокардии триметазидин в образце мочи, собранном российскими властями на национальном чемпионате в Санкт-Петербурге 25 декабря.

"Это позор, а ответственных взрослых нужно навсегда отстранить от спорта! То, что они сознательно сделали с ней, если правда, не может быть превзойдено в бесчеловечности и заставляет сердце моего спортсмена плакать до бесконечности", — написала немецкая фигуристка Катарина Витт в Facebook.

Испытательная лаборатория в Стокгольме (Швеция) во вторник, 8 февраля, сообщила, что ее проба была положительной на следующий день после того, как она поразила мир своими уникальными четверными прыжками и помогла выиграть золото для своей команды, выступающей как Олимпийский комитет России.

Не сразу было понятно, почему была такая задержка между ее тестом и результатом, что позволило ей поехать в Пекин и принять участие в первом из двух соревнований.

МОК заявил, что сначала это дело рассматривали российские органы тестирования, а затем лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Как сообщали ранее "Комментарии", церемония вручения медалей на Зимних Олимпийских играх в командном зачете по фигурному катанию была упразднена из-за того, что российская фигуристка дала положительный результат на допинг.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/figure-skating-russias-valieva-shows-up-practice-again-beijing-2022-02-11/
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