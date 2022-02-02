Еще до начала официального открытия Олимпиады-2022 начались зимние игры

Несмотря на то, что до официального открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине, которое состоится 4 февраля, осталось еще два дня. Однако первые соревнования прошли уже 2 февраля. Как сообщает suspilne.media, первыми на Играх стартовали керлингисты. Вашему вниманию результаты стартового раунда.

Соревнования с керлинга - фото из AP

Нынешнюю зимнюю Олимпиаду открыли противостояние в керлинге: завершился первый день группового раунда среди смешанных пар. Восемь команд соревновались между собой: по одному спортсмену и спортсменке в каждой. В результате за медали будут бороться 10 сборных, то есть каждый дуэт должен провести девять матчей для выхода в плей-офф – полуфинал.

Как стало известно, действующие чемпионы мира, британцы Дженнифер Доддс и Брюс Моват обыграли в первом матче бронзовых призеров мира, шведов Альмиду де Валь и Оскара Эрикссона – 9:5.

В свою очередь, бронзовые призеры Пхенчхана-2018 из Норвегии – Кристин Скаслиен и Магнус Недреготен – сенсационно проиграли бронзовым призерам чемпионата мира-2013 из Чехии – Зузане Пауловвий и Томашу Паулу – 6:7.

В то же время на Олимпиаде китайцы Фань Суюань и Лин Чжи сумели превзойти действующих вицечемпионов Игр — швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса — 7:6.

А американский дуэт Вики Персингер и Криса Плайса одолел австралийцев Талли Гилл и Дина Хьюитта – 6:5.

Олимпиада-2022. Смешанные пары. Групповой этап. Результаты первого дня

Швеция – Великобритания 5:9

Австралия – США 5:6

Норвегия – Чехия 6:7

Китай – Швейцария 7:6

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какую сумму денег Китай потратил на проведение зимней олимпиады в Пекине.

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