Дебют украинской сборной: ветераны завоевали рекордное количество медалей

На проходивших в Мадриде международных спортивных соревнованиях Arnold Classic Europe украинская национальная сборная продемонстрировала впечатляющий результат, одержав 188 медалей, в том числе 84 золотых, 58 серебряных и 46 бронзовых. Эти соревнования, завершившиеся 13 октября, стали дебютными для нашей команды среди ветеранов войны и раненых военнослужащих.



Arnold Classic Europe. Фото из открытых источников

В турнире приняли участие представители пяти стран, включая ветеранов из США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов. Соревнования проходили в разных дисциплинах, таких как лежащий жим, эирбайк, гребли на тренажерах и рывок гири.

После успешного завершения соревнований украинская команда вернулась домой, где их встретили Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и ее заместитель Руслан Приходько. Министр поздравила спортсменов с их достижениями и вручила им памятные знаки.

“Благодарю вас за то, что вы достойно представили Украину на международных соревнованиях и победили. Каждый из вас представлял на международной арене силу воли украинцев и наше стремление к победе. Надеюсь, что ваш пример станет толчком для других и все больше ветеранов будет присоединяться к занятиям спортом”, – подчеркнула Наталья Калмыкова.

Наталья Калмыкова также анонсировала специальную программу финансовой поддержки для ветеранов, которая позволит заниматься спортом в залах. Среди награжденных участников – Александр Алифиров, Михаил Будык, Василий Буряк и другие.

Соревнования Arnold Classic Europe стали важным шагом в политике Министерства по делам ветеранов Украины по физической и психологической реабилитации военнослужащих, поощряя возвращаться к активной жизни через спорт. Эта инициатива реализуется в рамках Проекта "Развитие спорта для ветеранов" в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, инициированной Первой Леди Еленой Зеленской.