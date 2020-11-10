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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования "Черная полоса" в жизни: вторая ракетка Украины проиграла четвертый матч подряд
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"Черная полоса" в жизни: вторая ракетка Украины проиграла четвертый матч подряд

Даяне Ястремской не удалось победить представительницу второй сотни мирового рейтинга

сегодня, 09:45
Автор:

Кириєнко Анна

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начала сдавать позиции. Теннисистка потерпела поражение в матче стартового раунда турнира категории International в австрийском Линце.

"Черная полоса" в жизни: вторая ракетка Украины проиграла четвертый матч подряд

Фото: 24 канал

На этот раз соперницей украинки стала 110-я ракетка мира Греетье Миннен из Бельгии.

Матч продолжительностью 1 час и 18 минут выиграла теннисистка из Бельгии со счетом 4: 6 в первом сете и 3: 6 — во втором.

Даяна Ястремская установила карьерный антирекорд из четырех поражений. Ранее она неудачно стартовала на турнирах в Риме, Остраве, "Ролан Гарросе", а теперь и в Линце.

Аналогичная серия поражений наблюдалась в украинской теннисистки и в прошлом году.

Свою "черную полосу" в жизни девушка не комментирует.

Напомним, что Даяна Ястремская достигла шестой ступеньки мирового рейтинга среди юниоров.

Свой взрослый уровень мастерства девушка показала на турнирах WTA. В 2018 году Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток и получила свой первый титул в WTA, выиграв Открытый чемпионат Гонконга по теннису.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что украинца признали лучшим в матче против Барселоны.





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Источник: https://www.unian.ua/sport/othersports/dayana-yastremska-druga-raketka-ukrajini-ne-zmogla-vigrati-chetvertiy-match-pospil-novyny-sportu-11212733.html?_ga=2.157374201.2131826690.1604897912-323982004.1603272846
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