"Черная полоса" в жизни: вторая ракетка Украины проиграла четвертый матч подряд

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начала сдавать позиции. Теннисистка потерпела поражение в матче стартового раунда турнира категории International в австрийском Линце.

Фото: 24 канал

На этот раз соперницей украинки стала 110-я ракетка мира Греетье Миннен из Бельгии.

Матч продолжительностью 1 час и 18 минут выиграла теннисистка из Бельгии со счетом 4: 6 в первом сете и 3: 6 — во втором.

Даяна Ястремская установила карьерный антирекорд из четырех поражений. Ранее она неудачно стартовала на турнирах в Риме, Остраве, "Ролан Гарросе", а теперь и в Линце.

Аналогичная серия поражений наблюдалась в украинской теннисистки и в прошлом году.

Свою "черную полосу" в жизни девушка не комментирует.

Напомним, что Даяна Ястремская достигла шестой ступеньки мирового рейтинга среди юниоров.

Свой взрослый уровень мастерства девушка показала на турнирах WTA. В 2018 году Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток и получила свой первый титул в WTA, выиграв Открытый чемпионат Гонконга по теннису.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что украинца признали лучшим в матче против Барселоны.













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