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Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги

Между обстрелами и тревогами – харьковские баскетболисты выиграли кубок Высшей лиги по баскетболу

сегодня, 14:38
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Недилько Ксения

Фармацевтическая компания "Здоровье" занимается развитием различных видов спорта в родном Харькове. Она является надежным партнером харьковских баскетболистов и сопровождала их на всем пути к вожделенной победе.

Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги

"Харьковские Соколы" выиграли Кубок Высшей лиги по баскетболу

Грандиозный финал шести мужской Высшей лиги состоялся 11-13 апреля. Как победители регулярного чемпионата Соколы стартовали сразу с полуфинала. В напряженном матче они одолели "Хмельницкий" и вышли в финал.

Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги - фото 2

В заключительной игре Высшей лиги "Харьковские Соколы" сошлись с "Нико-Баскетом", победившим со счетом 96:69. Уже в первой четверти соколы оформили двусмысленное преимущество, а после большого перерыва выигрывали более 20 очков. В общем, харьковчане довольно уверенно переиграли соперника.

Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги - фото 3

Кроме чемпионства, два игрока "Харьковских Соколов" получили личные награды. MVP (Most Valuable Player – самый ценный игрок) чемпионата Высшей лиги сезона 2024/25 стал атакующий защитник Дмитрий Мартынов. Лучшим форвардом сезона признали Вадима Заплотинского.

Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги - фото 4

На пресс-конференции после финала команда посвятила свою победу родному городу — несокрушимому Харькову. Игроки поделились, как им приходилось тренироваться между обстрелами и тревогами, но это не помешало команде продемонстрировать настоящую жажду победы.

Спортсмены не только дарят радость фанам, но и вдохновляют молодое поколение. Накануне выезда на Финал шести в гости к команде пришли юные харьковские баскетболисты КДЮСШ-2, играющие в самой молодой возрастной группе Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги среди юношей 2013 года рождения, а также девушки 2012 года рождения.

Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги - фото 5

Как отметила тренер детской команды, почти все юные игроки пришли в баскетбол, когда нашу страну уже охватила полномасштабная война. Большинство из них, к сожалению, никогда не были на матчах профессиональных команд и не знают, как это болеть на трибунах. Поэтому встреча с "Харьковскими Соколами" стала для них настоящим праздником и источником мотивации.

Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» при поддержке фармкомпании «Здоровье» завоевал кубок Высшей лиги - фото 6

С победой команду также поздравил учредитель ООО "Корпорация Здоровье" Александр Доровский. Он отметил, что жители Харькова демонстрируют исключительную стойкость, продолжая работать, тренироваться, играть, побеждать.

" Благодарю команду, не только за исключительный сезон, но и за их вклад в развитие спорта. Имея такой пример еще больше детей и молодежи придет в спортивные залы, чтобы ежедневно становиться крепче и здоровее. Мы всегда с радостью поддерживаем спортсменов, ведь они наша гордость. Убежден, что вместе мы сохраним и приумножим спортивные традиции нашего города " , – отметил основатель ООО "Корпорация Здоровье" Александр Доровский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Харькове прошли соревнования по вольной борьбе памяти Леонида Дуная при поддержке фармкомпании "Здоровье".



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