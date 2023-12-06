"Астон Вилла" - "Манчестер Сити": известны стартовые составы команд на матч

Сегодня в рамках 15 тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла" будет принимать "Манчестер Сити". Сейчас команды соседствуют по турнирной таблице и занимают 4 и 3 места в АПЛ соответственно. Стали известны стартовые составы на этот матч, сообщают "Комментарии".



Холанд празднует гол. Фото с открытых источников

Состав "Астон Виллы": Бэйли, Уоткинс, Диегу Карлос, Динь, Дуглас Луиз, Камара, Конса, Макгинн (К), Мартинес (В), Тилеманс, Торрес.

Состав "Сити": Аканджи, Альварес, Уокер (К), Гвардиол, Холланд, Диаш, Эдерсон (В), Льюис, Силва, Стоунс, Фоден.

Где будут транслировать матч

Игру "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 22:15.

Все матчи 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"

21:30 "Фулгем" — "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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