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Алжирская боксерша не выдержала: рассказала действительно ли она женщина

Иман Хелиф, которую некоторые считают бьющим женщин трансгендерным боксером, отреагировала на критику и заявила, что она женщина.

сегодня, 10:40
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Slava Kot

Боксерша из Алжира Иман Хелиф долго не реагировала на обвинения в том, что она мужчина, поэтому не должна конкурировать на Олимпийских играх с женщинами. Теперь боксерша не выдержала и во время эмоционального интервью расплакалась и заявила, что это вопрос достоинства для каждой женщины.

Алжирская боксерша не выдержала: рассказала действительно ли она женщина

Алжирская боксерша Иман Хелиф. Фото из открытых источников

После первого поединка Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже идет много разговоров с обвинениями, что она якобы трансгендер. Ситуацию подогревает и то, что в прошлом году ее дисквалифицировали на Чемпионате мира из-за якобы проблем с тестостероном. Однако МОК обнародовал заявление по поводу спортсменки, отметив, что она успешно прошла все тесты и квалификацию.

Отец Иман Хелиф находился в таком отчаянии, что показал журналистам фотографии с детства дочери и ее свидетельство о рождении. Теперь алжирская боксерша сама дала волю своим эмоциям и заявила журналистам, что она женщина и ее олимпийская медаль – это победа для всех женщин.

На Олимпийских играх Иман Хелиф победила венгерскую боксерку Анну Луку Хаммори и вышла в полуфинал турнира в своей весовой категории до 66 кг. Таким образом, Хелиф обеспечила себе первую олимпийскую медаль в карьере. После огромного успеха боксерша решила пообщаться со СМИ и дала интервью катарскому BeIn Sports.

"Я хочу сказать всему миру, что я женщина, и я буду оставаться женщиной. Это вопрос достоинства и чести для каждой женщины. Это победа для всех женщин. Все арабы знают меня годами. Я годами боксирую на международных соревнованиях", — сказала Хелиф со слезами на глазах.

Иман Хелиф добавила, что Международная боксерская ассоциация (IBA) была несправедлива, когда дисквалифицировала ее с Чемпионата мира перед поединком за золотую медаль.

Алжирская спортсменка в другом интервью SNTV призвала прекратить издеваться и заявила о необходимости соблюдать олимпийские принципы.

"Я обращаюсь ко всем людям мира с просьбой придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии, воздерживаться от запугивания всех спортсменов, потому что это имеет последствия, массовые последствия. Это может уничтожить людей, оно может убить человеческие мысли, дух и разум. Это может разделить людей. И поэтому я прошу их воздержаться от издевательств", — сказала Хелиф.

Алжирская боксерша не выдержала: рассказала действительно ли она женщина - фото 2

Боксерша из Алжира Иман Хелиф

Напомним, что вокруг Иман Халиф возник скандал на Олимпиаде в Париже, после того как итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжить бой, заявив, что никогда не получала таких сильных ударов. Некоторые СМИ ссылаясь на результат проваленного "гендерного теста" IBA начали сообщать, что Халиф якобы трансгендер. Однако организация IBA была лишена статуса руководящего органа по боксу из-за проблем с судейством, этикой, а ее руководителем оказался россиянин Умар Кремлев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская спортсменка установила новый рекорд по количеству выигранных медалей на Олимпиаде.

Также "Комментарии" писали о 13 странах, которым запрещали участвовать на Олимпийских играх.



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