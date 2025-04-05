Трамп бьет рекорды бездеятельности: как он проводит время в должности президента

С момента своей инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп провел на поле для гольфа уже 19 полных дней. Это означает, что почти каждый четвертый день своего второго президентского срока он посвящает любимой игре.

Дональд Трамп. Фото: Vincent Carchietta/USA Today Sports

Согласно подсчетам ресурса TrumpGolfTrack, Дональд Трамп провел 25,3% времени своего второго президентства за игрой в гольф. Это 19 из первых 75 дней пребывания Трампа в должности президента США.

Эти цифры даже выше статистики его первой каденции. По данным Golf Digest, во время предыдущего президентства Трамп играл в гольф в среднем каждые 5,6 дня, а всего совершив 261 игру. Теперь же частота игр в гольф выросла, что не осталось незамеченным ни журналистами, ни налогоплательщиками.

Хобби президента стоит США немало. По оценкам, поездки Трампа на гольф во время его второго срока уже обошлись американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов. Для сравнения, за первую каденцию эта сумма составила 151,5 миллиона долларов. Основные расходы включают в себя обеспечение безопасности президента, логистику и персонал сопровождения.

Дональд Трамп не просто играет в гольф. Он владеет сетью роскошных гольф-клубов по всему миру. Свое первое поле для гольфа он приобрел еще в 1999 году, а к 2016 году под эгидой Trump Organisation уже насчитывалось 17 объектов в разных странах.

После прихода к власти в 2016 году Трамп стал первым президентом США, не отказавшимся от бизнес-активов, в том числе гольф-клубов. Юридически это не нарушало закон, но вызвало серьезные опасения со стороны экспертов по этике и юристам. В частности, против Трампа было подано по меньшей мере три иска из-за возможных нарушений Конституции США, связанных с принятием иностранных платежей в его бизнесах. Однако все они были отклонены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых масштабных протестах против Трампа в США.

Также "Комментарии" писали, что Обама впервые открыто раскритиковал Трампа.