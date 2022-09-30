Звезда российского футбола рассказал, чем для него закончился вызов в военкомат

Футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов признался, что его также не обошла мобилизация, которая вовсю идет в России. Экс-игрок московских "Локомотива" и "Спартака", а также английского "Эвертона" не сильно рвется на войну в Украину, поэтому поделился приятной новостью о том, что после похода в военкомат он вернулся домой, потому как у военкомов не было к нему вопросов. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Metaratings.ru".

Динияр Билялетдинов. Фото: из открытых источников

Футболист обрадовал фанов, что у него все в порядке и он и дальше будет заниматься любимым делом, а не примерять военную форму, готовясь к войне против Украины. Ну, а поход в военкомат после получения повестки оказался сущей формальностью – обновил документы, а также провел сверку некоторых данных, после чего получил разрешение отправляться домой, рассказал спортсмен.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам с призывом избегать мобилизации и бороться за своё, а не лезть на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Как оцениваете подобного рода призывы? Есть ли возможность достучаться хотя бы до части российского общества? Какова вероятность, что путинский режим будет сметен самими россиянами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в россии мобилизация продолжает расшатывать общество. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, есть ли угроза для путинского режима – к чему это может привести.





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