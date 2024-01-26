logo

BTC/USD

41382.89

ETH/USD

2252.19

LTC/USD

66.89

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Жеребьевка полуфиналов Кубка Испании: кому не повезло
commentss НОВОСТИ Все новости

Жеребьевка полуфиналов Кубка Испании: кому не повезло

При отсутствии в полуфинале "Реала" и "Барселоны", мадридский "Атлетико" является фаворитом Кубка Испании.

сегодня, 16:01
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании по футболу. Реал и Барселона не дошли до этой стадии, равно как и Жирона Довбика и Цыганкова. Пары 1/2 Кубка Испании и расписание матчей, смотрите в материале "Комментариев"

Жеребьевка полуфиналов Кубка Испании: кому не повезло

Игроки Атлетико. Фото прес-служба клуба

Расписание полуфинальных матчей Кубка Испании.

7 февраля, первые матчи

  • 21:00. "Атлетико" Мадрид — "Атлетик" Бильбао

  • 21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад"

28 февраля, ответные матчи

  • 21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид

  • 21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка"

Результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

  • "Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

  • "Мальорка" – "Жирона" 3:2

  • "Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

  • 22:00 "Атлетико (Мадрид) — "Севилья"" 1:0.

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости