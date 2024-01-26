Жеребьевка полуфиналов Кубка Испании: кому не повезло

Сегодня состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании по футболу. Реал и Барселона не дошли до этой стадии, равно как и Жирона Довбика и Цыганкова. Пары 1/2 Кубка Испании и расписание матчей, смотрите в материале "Комментариев"



Игроки Атлетико. Фото прес-служба клуба

Расписание полуфинальных матчей Кубка Испании.

7 февраля, первые матчи

21:00. "Атлетико" Мадрид — "Атлетик" Бильбао

21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад"

28 февраля, ответные матчи

21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид

21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка"

Результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

"Мальорка" – "Жирона" 3:2

"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

22:00 "Атлетико (Мадрид) — "Севилья"" 1:0.

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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