Жеребьевка полуфиналов Кубка Испании: кому не повезло

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Куров Артем
Сегодня состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании по футболу. Реал и Барселона не дошли до этой стадии, равно как и Жирона Довбика и Цыганкова. Пары 1/2 Кубка Испании и расписание матчей, смотрите в материале "Комментариев"
Игроки Атлетико. Фото прес-служба клуба
7 февраля, первые матчи
21:00. "Атлетико" Мадрид — "Атлетик" Бильбао
21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад"
28 февраля, ответные матчи
21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид
21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка"
23 января, вторник
"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2
24 января, среда
"Мальорка" – "Жирона" 3:2
"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)
25 января, четверг
22:00 "Атлетико (Мадрид) — "Севилья"" 1:0.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
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