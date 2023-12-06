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Заявка "Жироны" на матч Кубка Испании: один из украинцев отсутствует

Сейчас "Жирона" делит первое место в Ла Лиге с мадридским "Реалом"

сегодня, 18:25
Автор:
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Куров Артем
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"Жирона" объявила заявку на матч 1/32 финала Кубка Испании по футболу. В списке из 20 футболистов не нашлось места Артему Довбику, передают "Комментарии".

Заявка "Жироны" на матч Кубка Испании: один из украинцев отсутствует

Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Заявка "Жироны" на матч

Хуан Карлос, Фуидас, Бернардо, Мигель, Арнау, Кебе, Стуани, Цыганков, Валери, Хуанпе, Савио, Пабло Торре, Ян Коуту, Солис, Порту, Монхонель, Альманса, Альмена, Энрик Гарсия, Аранго.


"Жирона" проведет матч в Кубке Испании в гостях против "Ориуэлы" завтра в 22:00.

Игра Довбика

В ноябре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами и претендует на лучшего игрока команды в ноябре. Всего у Довбика семь забитых мячей и четыре голевых передачи в Ла Лиге. По системе гол+пас он уступает только Джуду Беллингему. В конкурентах на это звание у Артема такие футболисты "Жироны" как Иван Мартин, Мигель Гутьеррес и Савио.

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Источник: https://x.com/GironaFC/status/1732372258138575191?s=20
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