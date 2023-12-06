Заявка "Жироны" на матч Кубка Испании: один из украинцев отсутствует

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Куров Артем
"Жирона" объявила заявку на матч 1/32 финала Кубка Испании по футболу. В списке из 20 футболистов не нашлось места Артему Довбику, передают "Комментарии".
Довбик на тренировке. Фото с открытых источников
Хуан Карлос, Фуидас, Бернардо, Мигель, Арнау, Кебе, Стуани, Цыганков, Валери, Хуанпе, Савио, Пабло Торре, Ян Коуту, Солис, Порту, Монхонель, Альманса, Альмена, Энрик Гарсия, Аранго.
"Жирона" проведет матч в Кубке Испании в гостях против "Ориуэлы" завтра в 22:00.
В ноябре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами и претендует на лучшего игрока команды в ноябре. Всего у Довбика семь забитых мячей и четыре голевых передачи в Ла Лиге. По системе гол+пас он уступает только Джуду Беллингему. В конкурентах на это звание у Артема такие футболисты "Жироны" как Иван Мартин, Мигель Гутьеррес и Савио.
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