"Заря" уступила "Браге" в Лиге Европы

"Заря" в матче 2-го тура Лиги Европы на своем поле потерпела поражение от "Браги" — 1:2.

Украинский клуб провалил начало встречи. Уже на четвертой минуте Паулинью откликнулся на прострел справа и в касание отправил мяч под перекладину. Налицо ошибка центральных защитников, который расступились перед соперников. Уже на 11-й минуте счет стал 0:2. Гайтан во время быстрой атаки получил мяч перед штрафной и исполнил удар в правую девятку. После этого игра уже была сделана.

В оставшееся время украинский клуб старался, создавал, но забить мяч престижа удалось лишь на шестой компенсированной минуте. Иванисеня получил мяч метрах в 22-х от ворот и классно пробил в левую девятку.

После двух туров "Заря" вместе с греческим АЕКом замыкает турнирную таблицу с нулем очков. А лидируют — "Брага" и "Лестер", у которых по шесть баллов. Следующий мяч наша команда проведет как раз с греками через неделю.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" упустило победу в матче с "Ференцварошем" в Лиге чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!