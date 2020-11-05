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"Заря" - АЕК: во сколько матч и где смотреть

Луганский клуб попытается набрать первые очки в еврокубке

сегодня, 12:57
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 5 ноября, "Заря" проведет матч третьего тура Лиги Европы против греческого АЕКа. Игра состоится в Запорожье, где луганский клуб проводит все свои игры в последние шесть лет. 

"Заря" - АЕК: во сколько матч и где смотреть

Ситуация для луганчан после двух туров выглядит удручающе. Два поражения — от "Лестера" и "Браги" — оставляют подопечных Скрипника на последнем месте в турнирной таблице. И надо понимать, что при таких раскладах бороться за еврокубковую весну будет очень и очень тяжело. Единственный шанс — побеждать дважды как раз греков.К слову, у АЕКа такая же ситуация, да и с похожим счетом соперники проигрывали в предыдущих турах. Сегодня кто-то точно наберет свои первые очки, другой вопрос — кто именно. 

Матч начнется в 22.00, в прямом эфире его можно будет увидеть на телеканале Футбол 2 и стриминговой платформе MEGOGO.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" позорно уступил в Лиге чемпионов. 


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