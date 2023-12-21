Заменит ли Суперлига Лигу чемпионов: решение суда ЕС

Сегодня Суд Европейского союза вынес решение по делу Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Суд ЕС признал, что санкции против клубов-участников Европейской Суперлиги неправомерны.



Президент УЕФА Чеферин. Фото из открытых источников

Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым любой проект нового клубного футбольного соревнования, в частности, Суперлига, подлежит предварительному разрешению и запрещает клубам и футболистам участвовать в нем, а также угрозы санкциями , являются незаконными. Это связано с тем, что полномочия ФИФА и УЕФА не подчиняются никаким критериям, гарантирующим их прозрачный, объективный, недискриминационный и пропорциональный характер. Так же правила, которые ФИФА и УЕФА предоставляют исключительный контроль над коммерческим использованием прав, полученных от этих соревнований, могут ограничивать конкуренцию, учитывая важность последних для СМИ, потребителей и общественности, – говорится в решении суда.

Иными словами, ни ФИФА, ни УЕФА не могут налагать санкции на клубы, участвующие в альтернативных соревнованиях. Они должны соблюдать правила конкуренции и уважать свободу клубов. Это решение окончательно, и оно не подлежит обжалованию.

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Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его это делали лишь 7 игроков, сообщает портал Opta.



