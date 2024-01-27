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Забьет ли Кейн после 2-х матчей без голов: где смотреть игру "Аугсбург" - "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" отстает от лидера Бундеслиги "Байера" на 4 очка

сегодня, 12:57
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в немецкой Бундеслиге пройдут сразу шесть матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги. В одном из них мюнхенская Бавария будет играть в гостях против Аугсбурга. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

Забьет ли Кейн после 2-х матчей без голов: где смотреть игру "Аугсбург" - "Бавария"

Кейн празднует гол. Фото прес-служба Баварии

Где посмотреть матч

Игру "Аугсбург" — "Бавария" можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 19 тура германской Бундеслиги

26 января, пятница

  • "Айнтрахт" Франкфурт — "Майнц" 1:0

27 января, суббота

  • 16:30 "Вольфсбург" — "Кельн"

  • 16:30 "Хоффенхайм" — "Хайденхайм"

  • 16:30 "Вердер" — "Кельн"

  • 16:30 "Аугсбург" — "Бавария"

  • 16:30 "Штутгарт" — "РБ Лейпциг"

  • 19:30 "Байер" — "Боруссия" Менхенгладбах

28 января, воскресенье

  • 16:30 "Унион" Берлин — "Дармштадт"

  • 18:30 "Боруссия" Дортмунд — "Бохум"

Турнирная таблица перед 19 туром Бундеслиги

Лидером в Бундеслиге сейчас леверкузенский "Байер", набравший 48 очков. Следом за ним идет "Бавария", у которой 44 балла, а "Штутгарт" с 34 очками третий. Замыкает топ-4 "РБ Лейпциг" с 33 зачетными баллами. В зоне вылета находятся: "Майнц" (16 место, 11 очков), "Кельн" (17 место, 11 очков) и "Дармштадт" (18 место, 11 очков).

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Источник: https://comments.ua/ua
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