"Вулвергемптон" против "Челси": где смотреть матч команды Михаила Мудрика

Сегодня в матче в заключительном матче 18 тура английской Премьер-лиги встретятся "Вулвергемптон" и "Челси". За "синих" в стартовом составе может сыграть Михаил Мудрик. Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".



Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру "Вулвергемптона" против "Челси" можно будет посмотреть на платформах Megogo или Setanta Sports, при условии если у вас есть подписки. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

Все матчи 18 тура английской Премьер-лиги

21 декабря, четверг

22:00. "Кристалл Пелес" 1:1 "Брайтон"

22 декабря, пятница

22:00. "Астон Вилла" 1:1 "Шеффилд"

23 декабря, суббота

14:30. "Вест Хэм" 2:0 "Манчестер Юнайтед"

17:00. "Лутон" 1:0 "Ньюкасл"

"Манчестер Сити" — "Брентфорд" (перенесен)

17:00. "Ноттингем" 2:3 "Борнмут"

17:00. "Тоттенхэм" 2:1 "Эвертон"

17:00. "Фулгэм" 0:2 "Бернли"

19:30. "Ливерпуль" 1:1 "Арсенал"

24 декабря, воскресенье

15:00. "Вулвергемптон" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 18 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Арсенал" Зинченко, который имеет 39 очков. Далее следует "Ливерпуль" с 38 очками, так же и у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 22 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 12-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 16 позициях соответственно.

