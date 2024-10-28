Семь футболистов погибли во время ужасной аварии автобуса

Замбийский футбол переживает трагическую потерю — семь игроков команды третьего дивизиона "Чавума" (Chavuma Town Council FC) погибли в автобусной аварии на северо-западе страны. Авария произошла 26 октября, когда игроки ехали на выездной матч в Муфумбве.

В Замбии погибли семь футболистов клуба "Чавума". Фото: bolanews.co

Как сообщает ресурс Bolanews, на момент аварии в автобусе находились 19 человек, в том числе тренер и его помощники, которые сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. По словам представителей клуба, водитель не справился с управлением, что привело к трагедии.

Всего в результате аварии погибли семь представителей команды "Чавума", еще 12 человек получили ранения разной степени и были доставлены в больницу.

Президент Футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга отреагировал на трагический случай и выразил соболезнования.

"Я глубоко расстроен новостью об аварии с участием футбольного клуба "Чавума", которая привела к семи смертям. Еще слишком рано, чтобы получить полную картину, но мы молимся за семьи погибших и раненых. Мы поддерживаем связь с футбольными, гражданскими и правоохранительными органами провинции, чтобы предоставить полную информацию", – сказал Каманга.

Фото с места аварии, где погибли футболисты клуба "Чавума"

На ужасную катастрофу отреагировали не только в Замбии, но и в других странах африканского континента. Президент Африканской Конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что "с глубокой грустью узнал о трагической аварии, которая унесла жизни и нанесла серьезные травмы членам футбольного клуба "Чавума"", а президент совета региональных футбольных ассоциаций Южной Африки Артур де Алмейда выразил слова поддержки.

"Футбол — это вид спорта, который объединяет нас, принося радость и гордость людям во всем регионе. В этот трагический момент мы разделяем ваше горе и выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям, оплакивающим эту огромную потерю", — сказал Алмейда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами.