Семь футболистов погибли во время ужасной аварии автобуса

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Slava Kot
Замбийский футбол переживает трагическую потерю — семь игроков команды третьего дивизиона "Чавума" (Chavuma Town Council FC) погибли в автобусной аварии на северо-западе страны. Авария произошла 26 октября, когда игроки ехали на выездной матч в Муфумбве.
В Замбии погибли семь футболистов клуба "Чавума". Фото: bolanews.co
Как сообщает ресурс Bolanews, на момент аварии в автобусе находились 19 человек, в том числе тренер и его помощники, которые сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. По словам представителей клуба, водитель не справился с управлением, что привело к трагедии.
Всего в результате аварии погибли семь представителей команды "Чавума", еще 12 человек получили ранения разной степени и были доставлены в больницу.
Президент Футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга отреагировал на трагический случай и выразил соболезнования.
Фото с места аварии, где погибли футболисты клуба "Чавума"
На ужасную катастрофу отреагировали не только в Замбии, но и в других странах африканского континента. Президент Африканской Конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что "с глубокой грустью узнал о трагической аварии, которая унесла жизни и нанесла серьезные травмы членам футбольного клуба "Чавума"", а президент совета региональных футбольных ассоциаций Южной Африки Артур де Алмейда выразил слова поддержки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами.
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