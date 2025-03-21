В Португалии в страшном ДТП погиб 19-летний футболист

Футболист молодежной команды португальского клуба Оливейренсе Иван Кошта Мартинс трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Иван Кошта Мартинс (фото из открытых источников)

"С глубокой грустью и огромным потрясением мы информируем о трагической гибели Ивана Мартинса, спортсмена из нашей команды U‑19, который стал жертвой ДТП", – говорится в заявлении клуба.

Мартинсу было 19 лет. Португальские медиа сообщают, что авария произошла неподалеку от тоннеля примерно в 15 километрах от Порту. Автомобиль, которым управлял футболист, сошел с дороги и несколько раз опрокинулся. Медики скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти игрока не удалось – врачи констатировали его смерть.

До перехода в "Оливейренсе" Мартинс выступал за молодежную команду швейцарского клуба "Янг Бойз". В этом сезоне в составе португальской команды он сыграл 19 матчей и отличился одним забитым мячом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 18-летний футболист скончался после случайного удара . 18-летний китайский футболист Го Цзясюань, защитник молодежной команды клуба "Бэйцзин Гоань", скончался в больнице в Пекине после тяжелой травмы головы, полученной во время товарищеского матча в Испании. Об этом пишет Sun

Трагедия произошла в начале февраля в игре против испанского клуба "Алькобендас". Го получил удар коленом в голову, после чего его срочно доставили в больницу вертолетом. Врачи диагностировали смерть мозга и футболиста планировали отключить от аппаратов жизнеобеспечения. Однако его семья настояла на перевозке игрока в Китай.