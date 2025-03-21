logo

BTC/USD

84016.54

ETH/USD

1974.32

LTC/USD

92.61

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол В Португалии в страшном ДТП погиб 19-летний футболист
commentss НОВОСТИ Все новости

В Португалии в страшном ДТП погиб 19-летний футболист

Автомобиль, которым управлял футболист, съехал с дороги и несколько раз опрокинулся

сегодня, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Футболист молодежной команды португальского клуба Оливейренсе Иван Кошта Мартинс трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В Португалии в страшном ДТП погиб 19-летний футболист

Иван Кошта Мартинс (фото из открытых источников)

"С глубокой грустью и огромным потрясением мы информируем о трагической гибели Ивана Мартинса, спортсмена из нашей команды U‑19, который стал жертвой ДТП", – говорится в заявлении клуба.

Мартинсу было 19 лет. Португальские медиа сообщают, что авария произошла неподалеку от тоннеля примерно в 15 километрах от Порту. Автомобиль, которым управлял футболист, сошел с дороги и несколько раз опрокинулся. Медики скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти игрока не удалось – врачи констатировали его смерть.

До перехода в "Оливейренсе" Мартинс выступал за молодежную команду швейцарского клуба "Янг Бойз". В этом сезоне в составе португальской команды он сыграл 19 матчей и отличился одним забитым мячом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 18-летний футболист скончался после случайного удара . 18-летний китайский футболист Го Цзясюань, защитник молодежной команды клуба "Бэйцзин Гоань", скончался в больнице в Пекине после тяжелой травмы головы, полученной во время товарищеского матча в Испании. Об этом пишет Sun

Трагедия произошла в начале февраля в игре против испанского клуба "Алькобендас". Го получил удар коленом в голову, после чего его срочно доставили в больницу вертолетом. Врачи диагностировали смерть мозга и футболиста планировали отключить от аппаратов жизнеобеспечения. Однако его семья настояла на перевозке игрока в Китай.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости