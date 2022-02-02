В Нидерландах состоится очередное украино-российское противостояние: история событий

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу встретиться в полуфинале Евро-2022 со сборной Россией.

Сборная Украины по футзалу- фото uaf.ua

По сообщению rbc.ua, спортивное противостояние Украины и России всегда было принципиальным. Дерби киевского "Динамо" и московского "Спартака" были украшением футбольного чемпионата, бескомпромиссными стали соревнования между украинками и россиянками в художественной гимнастике, а киевский "Спартак" стал настоящим гегемоном женского гандбола.

С провозглашением Украиной независимости эти противостояния двух школ стали еще более принципиальными, особенно теперь, после оккупации Крыма и территорий Донбасса

Женское Евро-95 по баскетболу

Сборная Украины в 1995-м дебютировала на чемпионатах Европы. На групповом этапе "сине-желтые" одержали 5 побед в шести матчах. В четвертьфинале прошли литовок, а в полуфинале сенсационно обыграли сборную Россию. В том поединке эксперты отдавали предпочтение россиянкам, но украинки, даже вопреки симпатиям судей, обыграли оппоненток в тяжелой игре (69:64).

В финале, "сине-желтые" выиграли итальянок и добыли свои первые золотые медали

Футбольный бой на "Республиканском" (1998 год)

Так случилось, что сборные Украины и России попали в одну группу квалификации к Евро-2000.

Команда Йожефа Сабо, уже в стартовые 25 минут, шокировала гостей двумя голами, а затем спокойно довела матч до победы (3:2). Тот отбор украинцы завершили без поражений, а уже в плей-офф квалификации трагически вылетели от Словении.

Шахматная "корона" Пономарева (2002 год)

Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2002-го стал уникальным явлением. В финале сошлись два украинских шахматиста – опытный Василий Иванчук и 18-летний Руслан Пономарев. Последний и стал самым молодым чемпионом в истории, а на пути к триумфу уроженец Горловки одолел сразу двух россиян в плей-офф.

В четвертьфинале ничего противопоставить Пономареву не сумел Евгений Бареев (1:3). В свою очередь в полуфинале украинский гроссмейстер одолел еще одного россиянина – Петра Свидлера (2,5: 1,5). Достижение Руслана Пономарева поныне остается ориентиром и для нового поколения отечественных шахматистов.

Биатлонная победа на чужой земле (2014 год)

Самой сладкой в спорте безусловно является победа над принципиальным оппонентом в его логове. В спортивном противостоянии Украины и России такое достижение покорилось женской "сине-желтой" сборной на Олимпиаде в Сочи.

Эстафетная четверка в составе сестер Семеренко, Елены Пидгрушной и Юлии Джимы стала лучшей на Играх-2014. В борьбе за золотые награды украинки опередили именно россиянок. В дальнейшем те упустили и "серебро", когда целый ряд российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировало за употребление запрещенных препаратов…

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал, что в украинском хоккее продолжается беспредел.

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